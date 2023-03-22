Вкуснее в 10 раз: вымочите сельдь в секретном ингредиенте и удивите гостей бомбической закуской

Не стоит спешить выбрасывать пересоленную селедку, ведь ее еще можно реанимировать и сделать в 10 раз вкуснее.

Как реанимировать соленую сельдь? / ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждый из нас, когда покупал селедку, сталкивался с распространенной проблемой – она часто бывает пересоленной. Кажется, что любимое филе уже ничто не спасет, ведь его просто невозможно есть. Однако не стоит спешить выбрасывать пересоленную селедку, ведь ее еще можно реанимировать и сделать в 10 раз вкуснее. Для этого понадобится только один секретный ингредиент, который найдется почти на каждой кухне.

Как улучшить вкус соленой сельди

Кто бы мог подумать, но вымачивать пересоленную сельдь лучше всего в молоке. Именно благодаря вымачиванию в молоке сельдь избавится от лишней соли. Кроме того, любимая рыбка станет невероятно вкусной и очень нежной. Более того, сельдь будет иметь легкий молочный привкус, который всех просто восхитит.

Как вымочить очень соленую сельдь

Для начала нужно почистить селедку и промыть ее под проточной водой. После того, как вы отделили филе от позвоночника, положите его в небольшую емкость и залейте молоком. Обычно, 500 мл молока вполне достаточно, чтобы оно полностью покрыло рыбу. Если дома вдруг нет 500 мл молока, а есть чуть меньше, то можно разбавить его с водой в соотношении 1:1. Результат будет аналогичным.

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Сколько вымачивать сельдь в молоке

Когда вы залили сельдь молоком или смесью из воды и молока, то нужно обязательно поставить емкость с сельдью в холодное место на 3 часа. Если рыба оказалась ну очень соленой, то через 3 часа нужно вылить молоко из емкости и налить туда новое. Далее оставьте вашу селедку еще на 3 часа. Когда указанное время истекло, то можете доставать селедку из молока.

Обсушите филе и можете подавать его к столу. Вы будете удивлены, ведь вкус обычной сельди будет просто невероятным. Гости будут в восторге от такой бомбической закуски!

Смотрите рецепт - готовим селедку под грибной шубой

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