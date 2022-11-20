Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипяток

Сколько варить пельмени и что сделать, если они начали разваливаться.
Вкусные пельмени мало слепить, их нужно и правильно сварить. Чтобы пельмени никогда не разваливались, имели красивый вид и были сочными, не бросайте их сразу в кипящую воду.
Изначально пельмени нужно достать и выложить на тарелку. Вскипятить воду с солью и только потом опускать пельмени.
Почему нельзя бросать пельмени сразу в воду
- Из-за большого перепада температуры пельмени могут разлезться.
- Также пельмени потеряют весь свой вкус и сочность мяса.
- Пельмени могут слипнуться и прилипать ко дну кастрюли.
- А тесто пельменей расползется. из кастрюли придется вылавливать одно мясо и жижу.
Что делать, если бросили пельмени из морозилки сразу в кипяток
Каждый из нас может закрутиться и забыть, что пельмени нужно варить правильно. Если вы бросили любимые полуфабрикаты сразу в кипящую воду, следом добавьте чашку холодной воды. Тогда температура воды будет оптимальной для пельменей.
Сколько варить пельмени
Вам понадобится:
- Вода - 2 л
- Пельмени
- Лавровый лист
- Соль
Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь.
Как только закипит вода, добавить 1 чайную ложку соли и лавровый лист.
Подождать 1 минуту, пока соль полностью раствориться, а лавровый лист даст аромат.
По одному опустить пельмени в кастрюлю и сразу перемешать.
Как только пельмени всплывут, варить их от 5 до 8 минут.
Достаем пельмени сразу, как они сварились. Чтобы тесто не разлезлось и не набухло.
Посыпать любимой зеленью, паприкой или перцем.
Добавить кусочек сливочного масла или уксуса.
Подавать горячими к столу.
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