Вкуснее станут в 10 раз: почему никогда нельзя бросать пельмени из морозилки сразу в кипяток

Как правильно варить пельмени / ua.depositphotos.com

Вкусные пельмени мало слепить, их нужно и правильно сварить. Чтобы пельмени никогда не разваливались, имели красивый вид и были сочными, не бросайте их сразу в кипящую воду.

Изначально пельмени нужно достать и выложить на тарелку. Вскипятить воду с солью и только потом опускать пельмени.

Почему нельзя бросать пельмени сразу в воду

Из-за большого перепада температуры пельмени могут разлезться.

Также пельмени потеряют весь свой вкус и сочность мяса.

Пельмени могут слипнуться и прилипать ко дну кастрюли.

А тесто пельменей расползется. из кастрюли придется вылавливать одно мясо и жижу.

Что делать, если бросили пельмени из морозилки сразу в кипяток

Каждый из нас может закрутиться и забыть, что пельмени нужно варить правильно. Если вы бросили любимые полуфабрикаты сразу в кипящую воду, следом добавьте чашку холодной воды. Тогда температура воды будет оптимальной для пельменей.

Сколько варить пельмени

Вам понадобится:

Вода - 2 л

Пельмени

Лавровый лист

Соль

Воду налить в кастрюлю и поставить на огонь.

Как только закипит вода, добавить 1 чайную ложку соли и лавровый лист.

Подождать 1 минуту, пока соль полностью раствориться, а лавровый лист даст аромат.

По одному опустить пельмени в кастрюлю и сразу перемешать.

Как только пельмени всплывут, варить их от 5 до 8 минут.

Достаем пельмени сразу, как они сварились. Чтобы тесто не разлезлось и не набухло.

Посыпать любимой зеленью, паприкой или перцем.

Добавить кусочек сливочного масла или уксуса.

Подавать горячими к столу.

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