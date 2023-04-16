Вкус будет непревзойденным: удивитесь, в какую воду нужно класть макароны

Главред рассказывает, как приготовить невероятно вкусные макароны, которые сметут со стола за несколько минут.

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Как правильно солить воду для макарон? / ua.depositphotos.com, Instagram chaynyk_na_kuhne

Казалось бы, что приготовить макароны может каждый, ведь особых умений и навыков здесь иметь не надо. Однако при приготовлении этого блюда также есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Главред рассказывает, как приготовить невероятно вкусные макароны, которые сметут со стола за несколько минут.

Сколько воды надо на макароны?

Чтобы приготовить вкусные макароны, которые не будут слипаться, нужно запомнить, что каждые 100 граммов макарон нужно варить как минимум в 1 литре воды. В противном случае ваши макароны будут намного дольше вариться да еще и станут клейкими.

Когда надо солить воду на макароны?

Некоторые не придают особого значения тому, когда солить макароны – до варки или после. Однако добавление соли во время приготовления макарон – это важный момент, от которого зависит вкус будущего блюда. Запомните, что соль нужно добавлять тогда, когда вода на макароны начинает закипать.

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Сколько надо добавлять соли в макароны?

Правильно посолить макароны – незаурядное искусство, которое некоторым не под силу. Часто бывает так, что макароны получаются либо недосоленными, либо пересоленными. Однако эту проблему можно легко решить. На 1 литр воды нужно добавить 10 граммов соли (1 чайная ложка).

В какую воду нужно класть макароны?

Макароны нужно опускать в кипящую воду и обязательно перемешать. Далее их накрывают крышкой и ждут, когда вода снова закипит. После этого крышку снимают, а огонь уменьшают. Время от времени макароны нужно помешивать, чтобы они не слиплись. Время приготовления макарон нужно смотреть на упаковке.

Как правильно промывать макароны?

Когда макароны сварились, их нужно обязательно промыть. Обратите внимание, что после приготовления макарон весь бульон не нужно выливать. Перелейте в другую емкость 2-3 ложки больйона, ведь он нам еще понадобится.

Также перед промыванием макарон дуршлаг стоит нагреть, чтобы он не забрал все тепло из макарон. Промывая макароны, берите не слишком холодную воду. В противном случае макароны слипнутся.

Когда вы вымыли макароны и пересыпали их обратно в кастрюлю, добавьте немного бульона, который вы ранее оставили. Это нужно для того, чтобы макароны не пересохли.

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