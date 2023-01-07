Вкус будет бомбическим, а аромат – феерическим: секреты приготовления вкуснейшей домашней колбасы

Главред рассказывает, как правильно готовить домашнюю колбасу, чтобы ее вкус и аромат был просто бесподобным.

Секреты приготовления самой вкусной домашней колбасы / pixabay.com

Вкусная и ароматная домашняя колбаска является незаменимым блюдом на Рождество, Пасху или Троицу. У каждой хозяйки есть собственная техника приготовления домашней колбасы. Однако ее вкус можно значительно улучшить, если знать несколько простых секретов приготовления. Главред рассказывает, как правильно готовить домашнюю колбасу.

Какое мясо подходит для домашней колбасы

Традиционная домашняя колбаса готовится из свинины. Наилучшим вариантом будет ошеек, лопатка или задняя часть. Если вы предпочитаете говядину, то в колбасу нужно добавлять больше сала, чтобы она не получилась сухой. Заметьте, что мясо на домашнюю колбасу нужно измельчать ножом, а не мясорубкой. С помощью этого секрета вкус блюда будет просто невероятным. Поэтому важно не полениться и мелко нарезать мясо.

Сколько соли нужно на 1 кг фарша для колбасы

На 1 килограмм фарша нужно 25 граммов соли. Это почти одна столовая ложка. Чтобы не прогадать с солью и специями, можно взять кусочек фарша и прожарить его, а затем попробовать на вкус.

Какие специи можно добавить в домашнюю колбасу

Вкус домашней колбасы будет просто феерическим, если добавить к ней смесь перцев, кориандр, майоран, тимьян, мускатный орех, тмин, имбирь, розмарин и базилик. Настоящие гурманы также добавляют в колбаску самую дорогую специю в мире – шафран. Не стоит забывать также о свежем мелко нарезанном чесноке, который дополняет вкус блюда. Кроме того, некоторые хозяйки добавляют в колбасу 2-3 столовых ложки хорошего коньяка. Он делает домашнюю колбасу очень ароматной.

Что можно использовать в качестве оболочки для колбасы

Для того, чтобы приготовить вкусную, ароматную и сочную колбасу, не обязательно использовать только натуральную оболочку. Как известно, свиные, говяжьи или бараньи кишки нуждаются в тщательной обработке. Их нужно несколько раз промывать, а затем замачивать в смеси уксуса и воды. Чтобы не тратить лишнее время на подготовку кишок, можно использовать искусственные оболочки. Среди многообразия искусственных оболочек различают коллагеновую, целлюлозную, фиброузную и полиамидную оболочку. Среди искусственных оболочек съедобной является лишь одна – коллагеновая.

Нужно ли прокалывать домашнюю колбасу

Если вы решили готовить колбасу из натуральной оболочки, то ее обязательно нужно прокалывать с помощью иглы или зубочистки. В таком случае вы выпустите весь воздух и во время жарки или запекания оболочка останется целой. Колбасу нужно прокалывать с интервалом в 4-5 см.

Как правильно делать домашнюю колбасу

Когда все нюансы по приготовлению колбасы известны, можем приступать к непосредственному приготовлению домашней колбасы.

Промываем мясо, срезаем все жилки и мелко нарезаем его. Нарезаем также сало и добавляем к мясу. Соотношение сала и мяса должно быть примерно 1:6. Добавляем соль, специи и пряности, а также чеснок. Не забываем о коньяке.

Теперь фарш нужно поставить в холодильник на 1-2 часа. Лучше всего будет оставить его в холодильнике на ночь. В таком случае мясо хорошо промаринуется и блюдо станет очень вкусным.

На этом этапе приступаем к набивке колбасы фаршем. Заметьте, что оболочку нужно наполнять фаршем не очень плотно, поскольку она может треснуть.

Теперь обкалываем колбасу иглой или зубочисткой и провариваем ее в течение 5 минут в подсоленной воде. Только после этого можем обжаривать или запекать нашу колбасу.

Примерно через 40-60 минут вы увидите как домашняя колбаска стала золотистой, румяной и сочной. Это значит, что наше блюдо готово. Приятного аппетита!

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