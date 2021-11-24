Вирусолог рассказал, есть ли способ убедиться в полном выздоровлении от коронавируса / Reuters

Есть способ подтвердить полное выздоровление человека от COVID-19 и отсутствие следов коронавируса в его организме. Об этом рассказал в интервью Радио Sputnik доктор биологических наук и вирусолог Сергей Нетесов.

Отрицательный результат ПЦР-теста не гарантирует, что человек, который перенес COVID-19, полностью выздоровел и его организм до конца освободился от коронавируса.

По словам Нетесова, лучше сначала сдать пробу из носоглотки, а потом – анализ крови.

"Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания – Главред), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме – Главред) уже нет", – уточнил Нетесов.

Еще желательно проверить уровень антител, говорит вирусолог.

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"Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует. Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется", – объяснил Нетесов.

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Напомним, ранее американские ученые провели очередное исследование и добились впечатляющих результатов. Они утверждают, что уничтожить коронавирус можно меньше чем за секунду. Для этого нужны очень высокие температуры.

Тем временем исследователи из Массачусетского технологического института развенчали основное правило противодействия коронавирусу. Согласно новому исследованию, заразиться COVID-19 при нахождении в одном помещении с заболевшим можно как на расстоянии двух, так и 20 метров.