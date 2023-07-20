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"Вирус Вагнера будет жить": голливудский актер рассказал, как уничтожить группировку

Алена Кюпели
20 июля 2023, 14:31 обновлено 20 июля, 14:43
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Голливудский актер Джордж Клуни описал схемы работы преступной организации, а также методы борьбы с ними.
Клуни рассказал, как уничтожить Вагнер
Клуни рассказал, как уничтожить Вагнер / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот видео

Голливудский актер Джордж Клуни написал колонку, в которой проанализировал деятельность террористической организации ЧВК "Вагнер", которая участвует в нападении России на Украину, а также пыталась совершить государственный переворот в РФ.

В частности, в издании The Economist, Клуни описывает то, как устроена группировка, а также рассказывает, какими методами действуют террористы.

"Ясно то, что Вагнер был одной из самых успешных внешнеполитических инициатив России за последнее десятилетие. Группа позволила России расширить свое влияние на нестабильные государства, особенно в Африке, продвигая свои экономические интересы, часто насильственными методами. Воспринимаемая Вагнером нестабильность в данный момент предлагает Америке и более широкому международному сообществу беспрецедентную возможность противостоять использованию Россией этой подпитываемой жестокостью и коррупцией силы за границей", - пишет он.

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Он также показывает деятельность организации на примере Центральноафриканской республики (ЦАР).

"Вагнер создал руководство по захвату правительства, используя до безобразия простую сделку: защита режима в обмен на концессии на добычу полезных ископаемых. Вагнер помог президенту страны Фостену-Арканжу Туадере набрать, обучить и вооружить параллельную армию, предназначенную для защиты пророссийского режима, и она использовала массовое насилие, чтобы подавить оппозицию и получить контроль над обширными горнодобывающими концессиями. Когда лидеры республики предоставили лицензию на грабеж, Вагнер использовал террор, чтобы приватизировать и истощить минеральные богатства страны, получая оплату конфликтным золотом и кровавыми алмазами", - пишет Клуни.

По словам актера, стратегия Вагнера в ЦАР заключалась в том, чтобы "не оставлять следов", убивая очевидцев и убивая мирных жителей, включая женщин и детей, Следователи допросили солдат-африканцев и милиционеров из подчинения Вагнера, которые заявили, что их обучали пыткам — отрезать руки и ноги, удалять ногти, душить и сжигать людей заживо.

"Эта стратегия, используемая в различных формах в Ливии, Мали, Судане и других странах, служит интересам России несколькими способами. Относительно небольшое количество наемников помогает расширить глобальное влияние страны по дешевке, предлагая российскому правительству неправдоподобное отрицание, поскольку оно с подавляющей силой поддерживает режимы изгоев и полевых командиров. Этот подход одновременно создает разнообразный набор "дойных коров" на черном рынке в то время, когда санкции, связанные с Украиной, ограничили доступ России к иностранной валюте и мировым рынкам. А Вагнер служит всеобъемлющей стратегической цели России: подрыву демократии в Африке", - анализирует он.

Клуни полагает, что структура компаний, контрактов и наемников Вагнера, скорее всего, изменится. Все зависит от того, как Путин решит распоряжаться этими "ценными активами". "Вагнер" остается для России экономически эффективным способом расширения своего влияния. Договоренности группы слишком прибыльны, чтобы Россия и ее авторитарные союзники могли их изменить.

"Короче говоря, в любой потенциально измененной форме вирус Вагнера будет жить. И неразбериха текущего момента предоставляет Америке и международному сообществу в целом идеальную возможность принять меры как против операции, так и против ее инициатора", - призывает Клуни.

Он также добавляет, что в июне Министерство финансов США ввело санкции в отношении связанных с Вагнером компаний, занимающихся торговлей кровавыми алмазами и конфликтным золотом из ЦАР. Но необходима более надежная стратегия, чтобы противостоять угрозе, которую модель Вагнера представляет для глобального мира, прав человека и надлежащего управления.

Актер полагает, что Америка, Европейский союз и другие союзники должны сосредоточиться на том, чтобы привлечь Вагнера к финансовой и юридической ответственности. Они должны создать специальную коалицию, направленную на демонтаж бизнес-империи группировки, опираясь на уроки аналогичных усилий, направленных против "Исламского государства" и "Аль-Каиды".

"Международное сообщество также должно уделять первоочередное внимание расследованию и судебному преследованию тех, кто несет наибольшую ответственность за военные преступления и преступления против человечности, будь то сотрудники Вагнера или лидеры режима и местные полевые командиры, связанные с Вагнером", - говорит актер.

"Пришло время создать меру ответственности за эту жестокую модель захвата государства и активно противодействовать ее расширению", - цитирует его издание.

Напомним, ранее главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин выступил перед своими наемниками, приехавшими в Беларусь. Он заявил, что они якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а к участию в войне страны-агрессора России против Украины пока не вернутся.

Главред также писал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, вернутся ли "пригожинцы" воевать с Украиной. После неудачной попытки мятежа главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вряд ли решится осуществить наступление на Украину с территории Беларуси, считает Подоляк.

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