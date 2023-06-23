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Винтажная головоломка: нужно разгадать тайну розы за 20 секунд

Анна Ярославская
23 июня 2023, 11:35 обновлено 23 июня, 11:38
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На первый взгляд, это просто роза, но если присмотреться, то можно увидеть лицо очаровательной девушки.
Головоломка
Эту головоломку пытались решить еще 150 лет назад / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Поклонники головоломок оценят оптическую иллюзию, над которой ломали голову еще в 1880-х годах. Этот милый рисунок был сделан много лет назад и таит в себе интригующую тайну.

На старинной картинке изображена роза. На первый взгляд, это просто цветок, но только самые сообразительные смогут заметить лицо девушки.

Эта викторианская головоломка называется "Найди цветочницу". Если вам удастся заметить ее за 20 секунд или меньше, то вы, вероятно, довольно умный человек.

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Внимательно рассмотрите каждую часть цветка. Возможно вам удалось рассмотреть какие-то черты лица?

Оптическая иллюзия
На фото помимо цветка изображено лицо девушки / Фото: mirror.co.uk

Эта головоломка изначально задумывалась как французская карточка-головоломка для детей. Она считается особенно сложной, так как нужно перевернуть рисунок вверх ногами, чтобы раскрыть все его секреты.

Как только вы это сделаете, вы увидите улыбающееся лицо девушки - оно посмотрит на вас прямо из центра благоухающей розы, голова повернута в сторону и обрамлена красивыми лепестками.

Глаза, нос и рот девушки также сформированы из нежных лепестков, из-за чего она выглядит так, как будто действительно является частью самого цветка.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал суперсложную головоломку - нужно найти 24 треугольника за 6 минут.

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