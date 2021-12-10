Вино и кома: медики боролись за жизнь девушки после посиделок в кафе

Девушка после употребления вина загремела в больницу / Reuters

В Ровенской области девушка в состоянии комы угодила в больницу после того, как выпила вина. Ее спасли, а мать суд оштрафовал за невыполнение родительских обязанностей, сообщает Rivne.media.

На Березновщине Ровенской области девушка распивала алкогольные напитки с друзьями, после чего ее доставили в центральную районную больницу с диагнозом: кома неясного генеза. Медики поставили потерпевшую на ноги.

Как рассказала сама девушка, в тот день она вместе с одноклассниками была в кафе, где они приобрели спиртное. Она выпила немного вина и ей стало плохо. Когда состояние ухудшилось, ей вызвали скорую.

На мать составили административный материал за невыполнение родительских обязанностей, и суд рассмотрел вероятность привлечения женщины к ответственности.

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Женщина раскаялась и просила освободить ее от уплаты судебного сбора из-за тяжелого материального положения, потому что в семье 10 детей.

Суд признал мать виновной в уклонении от исполнения родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери и назначил штраф в размере 850 гривен, а также освободил от уплаты судебного сбора.

Ранее Главред писал о том, что в Украине вводятся новые законодательные правила, которые существенно меняют размер акцизной ставки на алкогольные напитки, а также саму систему ее расчета. В этой связи стоит ждать существенного роста цен на алкогольные напитки.

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