'Вимикач' или 'вмикач' - Авраменко рассказал, как на самом деле правильно говорить

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - "вимикач" или "вмикач".

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"Вимикач" или "вмикач" / скрин

В Украине часто можно услышать, как люди называют приспособление для ограничения и подачи электрического тока и словом "вимикач" и словом "вмикач".

Языковед Авраменко рассказал, какое слово является правильным и что лучше использовать в устной речи и письме.

Всё очень просто: и "вмикач" и "вимикач". Словари позволяют использовать любое из этих слов.

Однако есть и исключения:

Если на электрическом приборе есть две кнопки, отвечающие и за включение и за выключение - тогда называем их соответственно разными словами.

Согласно словам эксперта, использовать можно то вариант, который вам нравится больше, а также важно не использовать слова суржика, такие как: "включати" и "виключати".

Смотрите видео, в котором языковед объясняет правило использования слов:

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