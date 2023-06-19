'Вимикач' или 'вмикач' - Авраменко рассказал, как на самом деле правильно говорить

В Украине часто можно услышать, как люди называют приспособление для ограничения и подачи электрического тока и словом "вимикач" и словом "вмикач".
Языковед Авраменко рассказал, какое слово является правильным и что лучше использовать в устной речи и письме.
Всё очень просто: и "вмикач" и "вимикач". Словари позволяют использовать любое из этих слов.
Однако есть и исключения:
Если на электрическом приборе есть две кнопки, отвечающие и за включение и за выключение - тогда называем их соответственно разными словами.
Согласно словам эксперта, использовать можно то вариант, который вам нравится больше, а также важно не использовать слова суржика, такие как: "включати" и "виключати".
Смотрите видео, в котором языковед объясняет правило использования слов:
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