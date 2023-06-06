Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные

Интуиция этих знаков зодиака - их мощное оружие, которым они виртуозно владеют.

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Самые чувствительные знаки зодиака / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Чувствительность и интуиция часто воспринимается, как нечто, связанное с магическими способностями. Астрологи же убеждены, что такой дар, как проницательность, человек получает при рождении от своего созвездия-покровителя.

Главред расскажет, какие знаки зодиака - самые проницательные.

Водолеев из-за их обаяния Безумного Шляпника и бешенной харизмы редко воспринимают всерьез. Меж тем они, осознанно отказываясь от шаблонного мышления, подмечают то, что недоступно другим. Имея при этом острый ум, Водолеям несложно собрать четкую картинку происходящего из того, что они увидели и услышали. Поэтому обманывать их бессмысленно: если они не используют свои знания против вас, это не значит, что они ничего о вас не знают.

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Самые чувствительные знаки зодиака / pexels.com

Рожденные под знаком Девы - отличные аналитики, которые, если потребуется, могут отбросить все эмоции, и скрупулезно собирать информацию по крупицам. При этом они наделены сильной интуицией, которая позволяет им не только четче остальных осознавать настоящее, но и просчитывать будущее на несколько шагов вперед.

Если вам кажется, что Раки видят вас насквозь, то вам не кажется. Их проницательность основывается на эмпатии - в стремлении помочь всем и каждому, они проникают в вашу душу гораздо глубже, чем вы могли бы позволить. А дальше - дело за малым. Сложить два плюс два для Раков никогда не было проблемой, а если подключить к этом их фирменное чутье, то обмануть представителей этого знака зодиака практически невозможно.

Самые чувствительные знаки зодиака / pexels.com

Близкие люди считают Скорпионов слишком эмоциональными, чтобы доверять их интуиции, дескать рубят с горяча, и имени не спрашивают. Это отчасти правда, в своем окружении рожденные под созвездием Скорпиона расслабляют свои "датчики". До тех пор, пока вас ни в чем не подозревают. Потом - берегитесь. Их проницательность может быть настолько глубокой, что то, что о вас может накопать Скорпион, может удивить даже вас самих.

У кого-то быстрый обмен веществ, а у Овнов - моментально работающая интуиция. Даже они сами не всегда могут за ней поспеть. Тем не менее своим чувствам они привыкли доверять. По крайне мере в том, что касается деловых вопросов. В личном Овны также редко ошибаются. В ключевых моментах. Но знания тонкостей человеческой души им все же порой не хватает. Вот такая гиперкомпенсация.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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