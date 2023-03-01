Видят ли кошки сны: чем отличается сон и зрение четырехлапого от человека

Кошки - спутники многих людей, однако мир они видят совершенно по другому. Смотрят ли кошки сновидения - расскажем далее.

Видят ли кошки сны / коллаж фото pexels.com

Четырехлапые питомцы - удивительные животные. Они имеют обостренный слух, по другому ощущают запахи и видят мир. О том, чем отличается кошачье зрение от человеческого мы сегодня и поговорим.

Что видят кошки чего не видим мы - потусторонние миры

Часто можно услышать легенды о том, что кошки способны видеть другие измерения и миры, однако это не правда. Да, кошки действительно видят больше людей, но это скорее физиологическая особенность, нежели мистическая. Всё довольно просто. Коты воспринимают визуальную информацию сразу всеми органами чувств. Четырехлапые могут смотреть в стену, однако на самом деле - пытаться понять, что происходит за ней. Следственно - у кошек более объемное восприятие реальности, от чего кажется, что они видят больше, чем люди.

Как кошки видят человека - какие мы в глазах любимца

Размер кота и человека существенно разный, однако это не значит, что кошка не видит человека таким, какой он есть на самом деле.

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Для того, чтобы кошка видела человека таким, какой он есть - нужно всего лишь расстояние в размере от 1 до 6 метров. Именно при таком условии коты воспринимают человека в полном объеме, но в других цветах. Такое же правило распространятся и на видение других животных.

Видят ли кошки сны - что происходит с питомцом во сне

Казалось бы, для наличия снов - необходим определенный механизм психики и мозга, однако у котов эти механизмы также присутствуют.

Согласно исследованиям - фазы сна у кота ничем не отличаются от фаз сна человека и коты также видят сны. Особенно много сновидений происходит в режиме фазы быстрого сна. Тогда у кота могут "бегать" зрачки и дергаться лапки так, будто он куда-то бежит.

Сами по себе сны у животного возникают на почве пережитых за день эмоций и собранных в голове образов.

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