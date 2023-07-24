"Везло" не всем детям: почему в СССР не было 4 класса

Мы расскажем, почему в советских школах не было 4 класса и почему такая системы была и в Украине.

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Почему в СССР не было 4 класса / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Те, кто застал советскую школу помнят, что некоторые дети "перепрыгивали" четвертый клас, но мало кто знает, зачем это было нужно. Мы расскажем, почему в советских школах не было 4 класса и почему такая системы была и в Украине.

Почему в советских школах не было 4 класса?

В СССР не было 4 класса из-за особенностей советской системы образования. Вплоть до 1963 года в СССР функционировала семилетняя школа, состоящая из 7 классов. Эта система была предложена после реформы образования 1930-х годов, в рамках которой была введена всеобщая начальная школа, что обеспечивало доступность образования для всех детей.

Семилетняя школа была ориентирована на обеспечение базового образования и грамотности учащихся. За это время ученики изучали основы чтения, письма, математики и других предметов.

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В 1963 году была проведена новая реформа образования, которая предусматривала увеличение срока обучения до 8 классов. После введения 8 класса, система образования в СССР стала девятилетней. Таким образом, четвертого класса в советской системе образования просто не было, и дети сразу переходили из третьего класса в пятый класс.

Когда ввели 4 класс в Украине?

Такая практика была и в Украине, но сейчас система среднего образования имеет три степени:

І — начальная школа (1-4 классы),

начальное общее образование,

ІІ — основная школа (5-9 классы),

ІІІ — старшая школа (10-12 классы).

Какие были предметы в советской школе?

В советской школе дети изучали основные предметы, такие как русский язык, литературу, математику, историю, физику, химию, географию, биологию и другие. Также в программу входили физическая культура, технология, музыка и изобразительное искусство.

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