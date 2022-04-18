Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

Гороскоп на неделю / depositphotos.com/

Средина апреля станет успешной в финансовом плане для трех представителей зодиакального круга, открывая возможности для заработка и укрепления материального положения.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кто из знаков сможет повстречать важного в жизни человека, а кто сможет продвинуться дальше по карьерной лестнице и повысить положение в обществе.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые не смогут пожаловаться на превратности судьбы на этой неделе. В материальном плане для них все складывается наилучшим образом.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на доход от ранее выполненных дел. Все ваши усилия и труд щедро окупятся. Можно рассчитывать на прибыль от инвестиций. Не стоит рассказывать о своих заработках посторонним людям, тем самым навлекая на себя чувство зависти, оказываясь в эпицентре сплетен. Решение любых финансовых вопросов будет успешным.

Рак

На этой неделе доход Ракам может принести смекалка и сообразительность. Почаще обращайтесь к вашим знаниям и умениями это поможет оставаться на плаву в трудные времена. Активность и целеустремленность станут ключами к финансовому успеху. Необходимо довести до конца ранее начатые дела. Они вскоре принесут неплохую прибыль.

Скорпион

К Скорпионам деньги могут прийти от завершенного масштабного проекта. Выполненные задачи смогут принести ощутимое улучшение материального положения. Гонорар за работу позволит вам сбавить обороты и немного расслабиться. Вы сможете побаловать себя приятными покупками. Однако слишком не расслабляйтесь, не то придется упорно потрудиться, чтобы наверстать упущенное.

Читайте также: