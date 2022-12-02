'Весьма вероятны ДТП и несчастные случаи': астролог рассказал, когда в декабре лучше никуда не ехать

В последний месяц года нужно внимательно планировать свои поездки / УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2022 и заявил, что в этом месяце поездки и путешествия будут проблематичными. В последний месяц года нужно внимательно планировать свои поездки, чтобы не попасть в неприятность. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.

"Ретроградный напряженный Марс будет в Близнецах, а также ретроградность Меркурия, которая начнется до конца месяца, дают понять, что декабрь будет не слишком удачным для поездок и путешествий", - рассказал астролог.

По его словам, особенно опасно будет отправляться в дорогу вблизи полнолуния 8 декабря, когда повышаются риски различных катаклизмов и травм. Специалист предостерег, что 7-9 декабря очень вероятны ДТП и несчастные случаи.

"4-20 декабря будет слабый Юпитер, который будет находиться в критическом градусе и будет готовиться к смене знака зодиака – с 30-го градуса Рыб на 1-й градус Овна. Астрологические события, таким образом, намекают на то, что в путь лучше не отправляться", - сообщил Росс.

Как отметил астролог, если все-таки необходимо куда-то поехать, то нужно хотя бы выбирать более гармоничные периоды месяца.

Благоприятные дни для поездок:

к водоему, на море – 10-11, 22 декабря;

в санатории – 11, 22 декабря;

в горы – 23-25 декабря;

пешие прогулки, походы – 2-3 декабря;

загородные поездки, поездки на дачу – 2-3 декабря;

поездки с целью развлечений, на концерты и в театры – 12-13, 17-18, 22 декабря;

на семинары и тренинги – 17-18, 22, 25 декабря;

деловые поездки, командировки – 14-16, 23-24 декабря.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 4-9, 19-21, 26-31 декабря.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать: