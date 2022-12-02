'Весьма вероятны ДТП и несчастные случаи': астролог рассказал, когда в декабре лучше никуда не ехать

Астрологические события декабря намекают на то, что в путь в этом месяце лучше не отправляться.
Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2022 и заявил, что в этом месяце поездки и путешествия будут проблематичными. В последний месяц года нужно внимательно планировать свои поездки, чтобы не попасть в неприятность. Об этом Росс рассказал в интервью Главреду.
"Ретроградный напряженный Марс будет в Близнецах, а также ретроградность Меркурия, которая начнется до конца месяца, дают понять, что декабрь будет не слишком удачным для поездок и путешествий", - рассказал астролог.
По его словам, особенно опасно будет отправляться в дорогу вблизи полнолуния 8 декабря, когда повышаются риски различных катаклизмов и травм. Специалист предостерег, что 7-9 декабря очень вероятны ДТП и несчастные случаи.
"4-20 декабря будет слабый Юпитер, который будет находиться в критическом градусе и будет готовиться к смене знака зодиака – с 30-го градуса Рыб на 1-й градус Овна. Астрологические события, таким образом, намекают на то, что в путь лучше не отправляться", - сообщил Росс.
Как отметил астролог, если все-таки необходимо куда-то поехать, то нужно хотя бы выбирать более гармоничные периоды месяца.
Благоприятные дни для поездок:
- к водоему, на море – 10-11, 22 декабря;
- в санатории – 11, 22 декабря;
- в горы – 23-25 декабря;
- пешие прогулки, походы – 2-3 декабря;
- загородные поездки, поездки на дачу – 2-3 декабря;
- поездки с целью развлечений, на концерты и в театры – 12-13, 17-18, 22 декабря;
- на семинары и тренинги – 17-18, 22, 25 декабря;
- деловые поездки, командировки – 14-16, 23-24 декабря.
Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 4-9, 19-21, 26-31 декабря.
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