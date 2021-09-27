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Вещи, в которые женщины не должны верить после 40 лет

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 сентября 2021, 06:03

Женщина в возрасте 40 лет должна прекратить заглядывать в чужой огород. Пришло время не думать о том, что кому-то живется легче. Но не только!

Есть вещи, в которіе после 40 лет верить нельзя / Instagram

Каждый период в жизни требует от нас определенных действий. В частности, чтобы выглядеть моложе, мы должны использовать специальные средства по уходу за телом. Для того чтобы сохранить здоровье, необходимо поменять свои ежедневные привычки и пересмотреть питание. Чтобы выглядеть привлекательно, мы делаем модные стрижки с омолаживающим эффектом и носим одежду, которая скрывает наши недостатки и подчеркивает достоинства. Так вот, это все значит только то, что мы должны менять и свое мышление. И 40 лет – это тот рубеж, когда приходит время доработать свою систему ценностей.

Представьте себе, что ваша голова – это шкаф, в котором накопилось слишком много вещей, часть из которых вам банально уже не подходят. Ваша задача состоит в том, чтобы от всего лишнего избавиться, а все остальное – упорядочить! И после этого вы внезапно обнаружите, что стали очень счастливым человеком.

Дело в том, что иногда в нашей голове "живут" убеждения, которые "грызут душу" и заставляют нас чувствовать себя несчастными. Вот засело что-то в голове, и годами портит жизнь.

Но на пороге нового десятилетия вы просто обязаны выбросить из головы то, что делает вас слабыми и уязвимыми. Сейчас самое время посмотреть на мир без прикрас, распрощаться с тем, что тянет вниз и впустить в свою жизнь то, что делает нас сильнее.

Мы сегодня расскажем вам о вещах, в которые нельзя верить после 40 лет. Для того чтобы чувствовать себя счастливыми, иногда очень полезно посмотреть правде в глаза.

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Вещи, в которые не должна верить женщина после 40 лет

Все взрослеют с возрастом

Реальность такова, что в мире полно незрелых людей, которые "висят" в соцсетях, делают безрассудные вещи и не хотят брать на себя ответственность за свою жизнь. Им все время кто-то что-то должен, а во всех их неудачах обязательно виноваты обстоятельства или другие люди. Запомните: с возрастом не все реально становятся старше.

Нельзя покидать зону комфорта

Даже если вас все в жизни устраивает, то останавливаться не стоит. Рост всегда наступает, когда делаете шаг вперед и выходите из своей зоны комфорта. В этом смысл жизни – идти вперед, учиться, ошибаться и набираться опыта, который впоследствии помогает нам сделать лучший выбор и принять правильное решение.

Нужно постоянно думать о будущем

Мысли о том, что еще не произошло, и чего возможно никогда не будет, сводят с ума. Самое правильное, что вы можете сделать, это сосредоточится на том, что вы делаете в настоящий момент. Да, планировать и меч тать о лучшем будущем важно, но куда важнее наслаждаться моментом здесь и сей час. Позвольте себе жить сегодня, и почувствуете, как тепло и уютно стало на душе..

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После 40 лет не нужно постоянно думать о будущем / Instagram

Говорить "нет" – это грубость

Нам с самого детства внушали, что отклонение чьего-либо приглашения или просьбы начальника - это грубость. Соответственно, в наших головах сидит опасная мысль о том, что если сказать "да" всему, то это самый лучший способ сделать всех счастливыми.

Читайте также5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 летНо однажды мы начинаем понимать, что все это ведет только к тому, что мы перегружены, и в итоге отказываемся от того, что важно нам. Потом мы недовольны жизнью и занимаемся самоедством. Поэтому иногда самое правильное решение – твердо сказать "нет".

Обижаться – это нормально

Конечно, если кто-то нас обидел, да еще и специально, то мы сильно расстраиваемся. Но у нашей обиды должен быть срок годности, и вы просто не можете себе позволить такую роскошь, как нести ее через всю жизнь. Помнить все плохое, что вам сделали, - это не принципиальная позиция. Это проблема, на решение которой вы можете потратить много сил. Отпустите обиду, при этом вы никому не обязаны говорить об этом.

У подруг трава зеленее

Женщина в возрасте 40 лет должна прекратить заглядывать в чужой огород. Пришло время не думать о том, что кому-то незаслуженно жить намного легче, кому-то судьба улыбнулась шире. Это все деструктивные мысли. На самом деле вы можете никогда и не узнать, какая трагедия кроется за чужой улыбкой и какие испытания прошли обладатели тех благ, которые не дают вам покоя.

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После 40 лет не надо думать, что у подруг трава зеленее / Instagram

Хорошая жизнь – это быть счастливой круглосуточно

Счастье – не вечно, и это правда. И жизнь не может 24 часа в сутки состоять из праздника, радости и ощущения счастья. И чем раньше вы это поймете, тем легче вам буде жить. Ошибочный путь – стремиться к абсолютному счастью. На самом деле наша жизнь состоит из разных эмоций, и наличие негативных эмоций не фатально.

Во всем виноваты родители

Говорят, что многие наши проблемы родом из детства. Конечно, все мы родом из детства и пришли во взрослую жизнь с определенным багажом – позитивным или негативным опытом. Но наши родители сделали для нас все, что могли. Возможно, они хотели сделать больше, но не смогли.

Читайте такжеВещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старымиОни могли быть хорошими и не идеальными, грубыми, жестокими и очень мягкими. Но не стоит зацикливаться на том, что из-за них у нас что-то не сложилось. Мы проживаем свою жизнь, и мы сами решаем, о чем думать и какими глазами смотреть на мир.

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После 40 лет не стоит во всех своих бедах винить родителей / Instagram

Жизнь прекрасна

Не стоит тешить себя иллюзиями, что мир – это сказка. Если уперто верить в это, потом долго преходится выходить из состояния глубокого разочарования. Правда в том, что жизнь несправедлива. И наверняка к 40 года вы уже смогли в этом убедиться. Признание того, что жизнь иногда бывает болезненной, помогает легче пережить взлеты и падения.

viber
женщина 40 лет
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