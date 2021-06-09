Рваные джинсы лучше не носить после 40 лет / Instagram

В 40 лет нужно быть честной с собой, носить только то, что действительно нравится, и выбросить вещи, которые банально вам больше не подходят по статусу. Единственное, о чем вы можете себе позволить лгать – это возраст: пускай это будет вашей маленькой загадкой. Но принять себя вы просто обязаны! В этом секрет молодости!

Кроме того, в 40 лет пора осознать, что началось лучшее десятилетие в вашей жизни, и в нем нет места вещам, которые не вдохновляют и откровенно делают вас безвкусными, немного странными и старшими. Потому что 40 лет – это прекрасный возраст, и в нем нет места посредственным вещам, которые работают против вас и банально портят образ.

Дело в том, что это в 20 лет можно носить что угодно, потому что вас украшает молодость, а одежда – второстепенная. Когда вы становитесь старше, то правила игры меняются, и каждая маленькая деталь в вашем образе имеет огромное значение и влияет на то, как вы себя чувствуете, и как вас воспринимают окружающие.

Читайте такжеКак выглядеть моложе после 40 лет: советы, чтобы повернуть время вспятьМы сегодня расскажем вам о том, каких вещей не должно быть у женщины 40+. Вы можете прислушаться к ним, или полностью проигнорировать. Эти рекомендации основаны на типичных ошибках, которые повторять не стоит – если хотите избежать разочарования и недовольства собой!

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет

Угги

Конечно, угги – очень удобная обувь, никто не спорит, но после 40 лет она неуместна, так как заставляет вас выглядеть слишком по-домашнему. Это точно не тот эффект, который вам нужен.

Угги после 40 лет неуместны / Instagram

Колготки с дырками

Прекратите копить колготки с дырками на "черный день" или для того, чтобы доносить их под брюками. Даже сама мысль о том, что где-то на ноге есть "стрелка" будет мешать чувству уверенности полностью овладеть вами.

Читайте такжеВещи, которые нужно выбросить из дома после 50 летТакже пришло время раз и навсегда отказаться от ярких колготок и вариантов с узорами и принтами – после 40 лет все эти "украшения" на ногах выглядят смешно и даже вульгарно!

Все платья, которые вы носили на чужие свадьбы

Если вы женщина старше 40 лет, у вас, вероятно, есть многолетние платья, в которых вы посещали разные свадьбы. Вполне возможно, они могут быть действительно роскошными и когда-то давно стоили больших денег. Но ответьте себе честно – разве эти платья можно куда-то носить?! Им не место в вашем шкафу, и это чистая правда!

Нужно избавиться от платьев, которые вы носили на чужие свадьбы / Instagram

Вещи с логотипами брендов

Никому не нужно знать, кто создал каждый предмет одежды, которую вы носите, или вашу сумочку. По-настоящему элегантные вещи говорят сами за себя.

Джинсы с низкой посадкой

Мы ни в коем случае не призываем вас носить исключительно джинсы-мом, но лучше всего ориентируйтесь на модели с высокой линией талии – это могут быть и джинсы-бойфренды, и узкие модели.

Джинсы с низкой посадкой после 40 лет носить нельзя / Instagram

Куртки бомберы

Эти куртки подходят исключительно для бунтующей молодежи. Хотите вы того, или нет – но у вас за спиной огромный опыт, вы уже многое испытали, и многое поняли, и бунтовать после 40-лет не желательно! По крайней мере, в одежде.

Куртки бомберы после 40 лет лучше не носить / Instagram

Каким еще вещам не место в шкафу женщин после 40 лет

Кожаные мини-юбки.

Топы с бретельками.

Очень рваные джинсы.

Все, что щедро усыпано блестками.

Изношенная обувь.

Дешевые украшения.

Старые и неподходящие по размеру бюстгальтеры.