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Вещи, которые женщине нельзя одевать на свадьбу

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 мая 2021, 11:33

Иногда в погоне за вниманием мы теряем чувство меры, и одеваем на свадьбу обтягивающее короткое платье с открытой спиной или глубоким декольте. Это дурной тон.

Короткое облегающее платье с открытой спиной - табу для свадьбы / Instagram

Подготовка к свадьбе "выматывает" нервы не только жениху и невесте, но и гостям, которые задолго до торжества выбирают наряды. Конечно, бывают свадьбы, которые проходят без дресс-кода, в повседневной одежде, но это все еще редкость.

Как правило, на свадьбе все хотят выглядеть идеально, стильно, роскошно, чтобы к тому же фотографии получились удачными и красивыми. Но, к счастью, вам не нужно запоминать длинный список того, что можно одевать на свадьбу. В то же время всегда были, есть и будут определенные модные ошибки, которые в свадебном кругу видны невооруженным взглядом.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя одевать на свадьбу. Вы, конечно же, можете эти правила игнорировать, но если вы хотите чувствовать себя на чьей-либо свадьбе как в своей тарелке, то ознакомиться со списком провальных нарядов вы просто обязаны.

Вещи, которые женщине нельзя одевать на свадьбу

Белое платье

Наверное, это должны все понимать без лишних слов: дорогие дамы, только невеста должна быть на свадьбе в белом. Речь идет именно о белоснежных нарядах, а не вариантах с элементами белого. Исключением может быть ситуация, когда вас попросили специально прийти в белом, потому что этого требует сценарий мероприятия.

Белое платье - табу для свадьбы / Instagram

Тиара

Если вам очень сильно хочется на свадьбе поразить всех прической и явиться туда с тиарой на голове, то вы – невеста. А если это не ваша свадьба, то даже не думайте об этом аксессуаре для волос, так как этим вы продемонстрируете помимо всего прочего неуважение к невесте.

Тиара - табу для свадьбы / Instagram

Слишком откровенные наряды

Свадьба без танцев немыслима. Поэтому представьте себе на миг, что вы танцуете в платье, которое без конца поднимается, оголяет тело или спадает. Нет ничего хуже, чем постоянно поправлять наряд, и так до последнего танца. Поэтому откажитесь от того, что требует от вас превратиться в статую, которая все время должна сидеть.

Слишком откровенные наряды - табу для свадьбы / Instagram

Темный или яркий макияж

Смелый макияж – это всегда заявление. Только не делайте его на свадьбу – да, вы будете центром Вселенной, но это не то, к чему нужно стремиться на этом мероприятии. Ваш звездный час обязательно наступит, а пока что для макияжа используйте светлые нейтральные оттенки.

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Темный или яркий макияж - табу для свадьбы / Instagram

Наряды с принтами животных

Платья с принтами животных идеально подходят для свидания или вашего дня рождения. Но если вы придете в таком наряде на свадьбу, то отвлечете внимание от невесты, а также на фотографиях будете выглядеть неудачно. Хотя вполне допустим на свадьбе милый маленький шелковый клатч с леопардовым принтом.

Принты животных - табу для свадьбы / Instagram

Короткое платье с вырезами

Иногда в погоне за вниманием мы теряем чувство меры, и одеваем на свадьбу обтягивающее короткое платье с открытой спиной или глубоким декольте. Это дурной тон. Запомните, в вашем наряде должен быть только один сексуальный элемент: глубокое декольте, короткий подол, боковой разрез, открытая спина или облегающее тело.

Короткое платье с вырезами - табу для свадьбы / Instagram

Что еще нельзя одевать на свадьбу:

Очень много аксессуаров.

Платье очень маленького размера.

Платья и юбки из хлопка.

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свадьба новости моды модные ошибки
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