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Вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

27 ноября 2021, 01:16

Научиться отпускать – вот что должна сделать каждая женщина, которая желает себе позитивных изменений и счастья.

Есть вещи, которые женщина должна отпустить до Нового года / Instagram

Иногда в нашей жизни ничего не меняется и не происходит. Виной всему – двери, которые сквозят, и их нужно закрыть. И новую главу или даже страницу не способен открыть даже Новый год 2022.

Если хотите новых горизонтов, и вами овладело желание начать жизнь с чистого листа, а вместо этого вы постоянно наталкиваетесь на одни и те же проблемы и преграды, и, кажется, все пошло по кругу, то знайте: пришло время отпустить! Вы должны, наконец, взять и "отрезать" от себя привычки и установки, которые отравляют ваше существование.

Это не высокие слова – это по-настоящему сильный шаг, благодаря которому все в жизни пойдет вверх по спирали. Научиться отпускать – вот что должна сделать каждая женщина, которая желает себе позитивных изменений и счастья. И лучше это делать в конце года – сам воздух пропитан энергией очищения, и мы как никогда готовые прощаться со старым и идти навстречу новому.

Итак, если хотите знать, как стать счастливой женщиной, вы должны прекратить сосредотачиваться на прошлом и беспокоиться о будущем. Помните: все, что вы можете сделать, это жить настоящим моментом.

Также нужно выполнить свои обещания. Если вы кому-то что-то пообещали и не сделали этого, то это мощная цепь, которая не позволяет вам идти вперед. Сделайте все возможное, чтобы "закрыть" все свои обещания, и вы почувствуете, какой груз упаде с ваших плеч.

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Чтобы жизнь заиграла новыми красками, не стоит пытаться оправдать ожидания людей. Сами установите себе высокую планку, а потом к ней стремитесь. А ожидания других людей вас не касаются.

Прекратите сравнивать себя с другими – ни к чему хорошему это не приведет. Единственный человек, с которым вам следует соревноваться, - это вы сами. Кроме того, не будьте слишком требовательными к себе – вы не обязаны быть идеальной.

Хранить обиды – еще один путь в никуда. Вы не обретете счастье, если в душе будет горечь обиды. А еще – прекратите жаловаться на жизнь и не делайте из мухи слона.

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграИ не бойтесь ошибаться. Единственная ошибка, которая может по-настоящему навредить вам, - это отказ от жизни.

В нашем сюжете можете узнать о том, какие дела по мнению астролога Влада Росса нужно закончить до Нового года 2022:

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