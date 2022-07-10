УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретов

10 июля 2022, 08:58

В попытке сэкономить на покупке можно обзавестись неожиданными проблемами.

Диван
Почему нельзя покупать бу шкафы и диваны / infomebli

Нередко перед нами встает дилемма что лучше – приобрести новую вещь или попытаться купить с рук уже бывшую в употреблении. Немаловажным остается вопрос цены, ведь любая вещь б\у на несколько порядков дешевле новой. Однако в попытке сэкономить можно обзавестись неожиданными проблемами.

Давно известно, что целый ряд вещей не стоит покупать подержанными. Ведь кроме низкой цены вы рискуете получить неприятную неожиданность.

Лэптоп

Б\у ноутбук можно сравнить с котом в мешке. Несмотря на то, что внешне он может смотреться прекрасно, внутри нового хозяина наверняка будут ожидать неприятные сюрпризы. И дело даже не в том, что бывший владелец захочет вас обмануть. Со временем отдельные составные части ноутбука наверняка теряют своих качества. При этом отнести в ремонт ноутбук – удовольствие не из дешевых. Вот и выходит, что сравнительно за небольшие деньги вы покупаете себе головную боль, которая целиком ложиться на ваши плечи.

Женщина, ноутбук
Можно ли покупать вещи с рук - опасность б\у ноутбука / Just-life.club

Недостатки:

  • батарея со временем держит заряд намного слабее;
  • в проемах между клавиш собирается пыль и прочие "сюрпризы";
  • очень часто клавиатура оказывается залита чем угодно (водой, пивом, газировкой).

Диваны и кресла

Мягкая мебель является одним из основных мест отдыха в доме. Поэтому чистота и комфорт должны стоять на первом месте. Серьезно задумайтесь перед тем, как покупать мягкую мебель бывшую в употреблении. Даже если вам ее продаст знакомый или даже родственник и будет уверять, что относился к ней бережно, всей правды вы все равно не узнаете. А "сюрпризы" могут быть самые неожиданные.

Диван 02
Можно ли покупать бу вещи и мягкую мебель

Недостатки:

  • пылевые клещи и постельные клопы в обивке;
  • тараканы и продукты их жизнедеятельности, а также моль под сидениями;
  • если мебель из частного дома – нередко в ней могли побывать мелкие грызуны (мыши) и оставить после себя неприятные следы.

Музыкальные гаджеты

Микрофоны и наушники являются теми предметами, которые непосредственно соприкасаются со слизистой, а также волосами, поэтому должны оставаться в идеальной чистоте. Не стоит рисковать и покупать такие гаджеты с рук, даже если вас привлекает низкая цена. Последствия могут быть не самыми приятными.

Микрофон
Покупка б/у вещей: в чем подвох / Pixabay

Недостатки:

  • бактерии могут прятаться за сеточкой микрофона, и вы их никак не достанете;
  • наушники рискуют стать переносчиком неприятных заболеваний, которыми мог страдать их предыдущий хозяин.

Автокресло для детей

Нередко между дилеммой – цена и качество мы пытаемся найти золотую середину, обращая свое внимание на известные бренды, которые стоят не дешево, и возникает соблазн купить подержанное автокресло. Вот тут и есть риск попасть в ловушку на попытке сэкономить. Ведь самое главное – вы пытаетесь сэкономить на здоровье вашего ребенка, а это – недопустимо. Пусть лучше бренд будет не столь раскручен, однако новое детское автокресло убережет вас и вашего ребенка от неприятностей, которые могут стоить не только здоровья, но и жизни.

Автокресла
/ УНИАН

Недостатки:

  • скрытые поломки и трещины;
  • разболтанные фиксаторы и системы регулировки.

Кроссовки и обувь

Каждый знает, что буквально через сезон, а то и раньше самая качественная обувь теряет свою форму и привлекательность. Очень редко можно найти кроссовки или ботинки, которые прослужат вам более 2-3 сезонов. Очевидно, что покупая обувь б\у зачастую она уже находится на грани. Кроме не лучшего вида вы рискуете приобрести вещь, которая буквально развалиться через несколько недель, а может и дней.

башмаки, ботинки
Можно ли покупать обувь с рук / wiadomosci.dziennik.pl

Недостатки:

  • неприятный запах, который зачастую не поддается даже выстирыванию;
  • грибок и бактерии на стельках и внутри обуви;

Увлажнитель воздуха

Этот предмет обихода создан таким образом, что в процессе его использования поневоле внутри накапливаются опасные паразиты. И вместо полезной вещи с б\у увлажнителем вы рискуете приобрести рассадник новых бактерий. Ведь неизвестно, как к нему относили предыдущие хозяева и проводились ли чистки.

увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха не стоит покупать с рук / olx.ua

Недостатки:

  • бактерии и грибок могут накапливаться внутри увлажнителя;
  • паразиты с водным паром могут попадать в дом, отравляя воздух.

Читайте еще:

обувь ноутбук мебель
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:04

ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте

08:58

Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретовВидео

08:52

Парадокс Бориса Джонсона: что изменит для Украины отставка британского премьерамнение

08:48

Гороскоп на сегодня 10 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – потери, Рыбам – знак высших силВидео

08:42

Один выстрел - три русских танка: журналист Бутусов показал зрелищный бой ВСУВидео

Реклама
08:18

Уничтожено 4 склада, 2 "Мста-Б", техника и полсотни солдат: ВСУ проредили ряды оккупантов на югеВидео

07:39

РФ бросит силы на полную или частичную аннексию Харьковщины – ISWВидео

06:07

Российские войска сломя голову будут убегать: когда Украина вернет Крым и ДонбассмнениеВидео

04:41

Как не потеть, если нет дезодоранта: важные советы в адскую жару

03:20

Невероятно вкусное варенье на зиму из 3 самых полезных ягод лета: быстрый рецептВидео

03:15

Черный рынок "пробивает потолок": доллар резко взлетел вверхВидео

02:40

Северная группировка РФ уже активизировала работу: Тука о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

02:02

Мастера выпечки кладут в духовку кирпич и соль: что это дает

01:35

"Нужно уничтожить всего 3 логистических пути": эксперт объяснил сценарий и сроки освобождения КрымаВидео

00:51

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:08

Военный эксперт рассказал, почему наступление россиян вскоре захлеснетесяВидео

09 июля, суббота
23:54

Артист "Сватов" заговорил о нападении России на Украину: чуда не случилось

23:23

Обычная ротация: Зеленский признался, почему "полетели головы" пяти послов

22:51

"Не вешать нос, гардемарины": Харатьян проведал российских солдат, убивающих украинцев

22:50

От засухи до "потопа": украинцам дали экстремальный прогноз и назвали срокиВидео

Реклама
22:41

"Есть два варианта": в Минобороны поведали, как гарантировать безопасность в Черном море

22:30

Оккупанты ударили в тыл и нарвались на мощную ответку: ВСУ наваляли диверсантам РФВидео

21:58

Самый вкусный и простой пирог из слоеного теста на скорую руку: очень быстрый рецептВидео

21:58

ВСУ мощно ударили по оккупантам на Луганщине: уничтожена колонна техники РФВидео

21:37

Украине не подходит система ПРО Железный купол: Резников назвал причинуВидео

21:10

Набирают солдат на войну: Россия коварно проводит "тихую мобилизацию" - СНБОВидео

20:59

"Прошили" борт: в Севастополь доставили подбитый ВСУ у Змеиного катер РФВидео

20:44

Четыре HIMARS уничтожают больше врагов, чем обычные пушки - РезниковВидео

20:41

"Прилеты" в пригороде: в Кривом Роге раздаются мощные взрывыВидео

20:02

Тука рассказал, изменилась ли у России стратегия войны после 24 февраляВидео

19:58

Вице-президент Федерации фигурного катания зашкварился выступлением на шоу жены Пескова

19:57

ВСУ подходят: жителей Херсонщины призвали подготовить укрытия, чтобы пережить бои с оккупантамиВидео

19:36

Германия придумала, как ускорить поставки зениток Gepard в Украину - Spiegel

19:21

Штурм РФ нарвался на плотный огонь ВСУ: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:20

"Не выходит шутить": Полякова и Ефросинина признались, почему не переходят на украинский языкВидео

19:10

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

19:02

Ядерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мирамнение

18:50

День рыбака 2022 – поздравления с огоньком, картинки и открытки любителям и профессионалам

18:30

Генерал рассказал, когда Украина может нанести удар по Крымскому мостуВидео

18:27

В ФРГ дали тревожный прогноз: война в Украине может затянуться надолгоВидео

Реклама
18:09

Мельника уволили с должности посла Украины в Германии

17:57

Выжигает позиции врага: в ВСУ рассказали, как HIMARS разносят арсеналы РФ на фронтеВидео

17:47

Движется в сторону украинской границы: в Беларуси заметили технику РФ с флагом СССРВидео

17:32

США дадут Украине $368 миллионов из-за войны с РФ: на что пойдет помощьВидео

17:24

Взрывы в Мариуполе: оккупанты подорвались на взрывчатке, которую установили ВСУ, есть погибшиеВидео

16:59

ВСУ уничтожили две вражеские ДРГ на Донбассе: убиты 13 оккупантов, есть пленныеВидео

16:56

"Чуть столб лабутенами не снесла": Волочкова растянулась в пьяном шпагате

16:42

Россия запустит ядерную бомбу, если с Крымским мостом что-то случится - ТукаВидео

16:39

Невероятная польза баклажанов: кому этот плод категорически нельзя есть

16:29

РФ ударила по Кривому Рогу ракетами Торнадо-С: есть погибшие и раненыеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять