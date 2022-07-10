Вещи которые нельзя покупать б/у: 6 главных секретов

Почему нельзя покупать бу шкафы и диваны / infomebli

Нередко перед нами встает дилемма что лучше – приобрести новую вещь или попытаться купить с рук уже бывшую в употреблении. Немаловажным остается вопрос цены, ведь любая вещь б\у на несколько порядков дешевле новой. Однако в попытке сэкономить можно обзавестись неожиданными проблемами.

Давно известно, что целый ряд вещей не стоит покупать подержанными. Ведь кроме низкой цены вы рискуете получить неприятную неожиданность.

Лэптоп

Б\у ноутбук можно сравнить с котом в мешке. Несмотря на то, что внешне он может смотреться прекрасно, внутри нового хозяина наверняка будут ожидать неприятные сюрпризы. И дело даже не в том, что бывший владелец захочет вас обмануть. Со временем отдельные составные части ноутбука наверняка теряют своих качества. При этом отнести в ремонт ноутбук – удовольствие не из дешевых. Вот и выходит, что сравнительно за небольшие деньги вы покупаете себе головную боль, которая целиком ложиться на ваши плечи.

Можно ли покупать вещи с рук - опасность б\у ноутбука / Just-life.club

Недостатки:

батарея со временем держит заряд намного слабее;

в проемах между клавиш собирается пыль и прочие "сюрпризы";

очень часто клавиатура оказывается залита чем угодно (водой, пивом, газировкой).

Диваны и кресла

Мягкая мебель является одним из основных мест отдыха в доме. Поэтому чистота и комфорт должны стоять на первом месте. Серьезно задумайтесь перед тем, как покупать мягкую мебель бывшую в употреблении. Даже если вам ее продаст знакомый или даже родственник и будет уверять, что относился к ней бережно, всей правды вы все равно не узнаете. А "сюрпризы" могут быть самые неожиданные.

Можно ли покупать бу вещи и мягкую мебель

Недостатки:

пылевые клещи и постельные клопы в обивке;

тараканы и продукты их жизнедеятельности, а также моль под сидениями;

если мебель из частного дома – нередко в ней могли побывать мелкие грызуны (мыши) и оставить после себя неприятные следы.

Музыкальные гаджеты

Микрофоны и наушники являются теми предметами, которые непосредственно соприкасаются со слизистой, а также волосами, поэтому должны оставаться в идеальной чистоте. Не стоит рисковать и покупать такие гаджеты с рук, даже если вас привлекает низкая цена. Последствия могут быть не самыми приятными.

Покупка б/у вещей: в чем подвох / Pixabay

Недостатки:

бактерии могут прятаться за сеточкой микрофона, и вы их никак не достанете;

наушники рискуют стать переносчиком неприятных заболеваний, которыми мог страдать их предыдущий хозяин.

Автокресло для детей

Нередко между дилеммой – цена и качество мы пытаемся найти золотую середину, обращая свое внимание на известные бренды, которые стоят не дешево, и возникает соблазн купить подержанное автокресло. Вот тут и есть риск попасть в ловушку на попытке сэкономить. Ведь самое главное – вы пытаетесь сэкономить на здоровье вашего ребенка, а это – недопустимо. Пусть лучше бренд будет не столь раскручен, однако новое детское автокресло убережет вас и вашего ребенка от неприятностей, которые могут стоить не только здоровья, но и жизни.

/ УНИАН

Недостатки:

скрытые поломки и трещины;

разболтанные фиксаторы и системы регулировки.

Кроссовки и обувь

Каждый знает, что буквально через сезон, а то и раньше самая качественная обувь теряет свою форму и привлекательность. Очень редко можно найти кроссовки или ботинки, которые прослужат вам более 2-3 сезонов. Очевидно, что покупая обувь б\у зачастую она уже находится на грани. Кроме не лучшего вида вы рискуете приобрести вещь, которая буквально развалиться через несколько недель, а может и дней.

Можно ли покупать обувь с рук / wiadomosci.dziennik.pl

Недостатки:

неприятный запах, который зачастую не поддается даже выстирыванию;

грибок и бактерии на стельках и внутри обуви;

Увлажнитель воздуха

Этот предмет обихода создан таким образом, что в процессе его использования поневоле внутри накапливаются опасные паразиты. И вместо полезной вещи с б\у увлажнителем вы рискуете приобрести рассадник новых бактерий. Ведь неизвестно, как к нему относили предыдущие хозяева и проводились ли чистки.

Увлажнитель воздуха не стоит покупать с рук / olx.ua

Недостатки:

бактерии и грибок могут накапливаться внутри увлажнителя;

паразиты с водным паром могут попадать в дом, отравляя воздух.

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