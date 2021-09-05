Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми

В 40 лет нужно избавиться от неудобной обуви / Instagram

В 40 лет можно выглядеть на 50, а можно и на 30. Все зависит от того, сколько лет вы сами себе дадите и как себя чувствуете. Конечно, силой мысли вряд ли можно обернуть время вспять и остановить естественный процесс – старение. Тем не менее есть вещи, которые в 40 лет делать нельзя, если вы хотите оставаться молодой, в первую очередь, душой.

Вы можете похвастаться отсутствием морщин на лице и седых волос на голове, но если вы в 40 лет делаете это, то семимильными шагами приближаете собственную старость.

Конечно же, исключения из правил бывают, и вы можете найти множество аргументов, которые оправдают вас в глаза окружающих. Тем не менее эти вещи добавляют вам лишних лет, и они очевидны.

То, что в 40 лет заставляет женщин чувствовать себя старыми

Селфи

В погоне за молодежью мы часто пытаемся ее копировать. В частности, мы делаем селфи. Но выглядит это смешно. Дело в том, что девушки инстинктивно умеют позировать и создавать красивые ракурсы, чтобы запечатлеть себя в лучшем виде. А вот 40-летня женщина всегда умудряется поймать себя под странным углом – в итоге на фото взгляд тяжелый, напряженный, да и появился лишний подбородок. Такое фото добавляет вам лишних лет, поэтому забудьте о селфи, а лучше попросите друзей или детей вас красиво сфотографировать.

Не делайте селфи после 40 лет / Instagram

"Мамины" и "папины" джинсы

Еще одна огромная ошибка многих 40-летних женщин – носить модные джинсы с завышенной талией и укороченной щиколоткой, которые на самом деле созданы для подростков и тех, кому немного больше за 20. Да, джинсы должны быть удобными, но еще больше они должны вам подходить – в нашем материале Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 можете подробнее узнать, как выбрать джинсы в 40 лет.

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Мамины и папины джинсы оставьте для молодежи / Instagram

Исправление ошибок

Конечно, в 40 лет у вас за спиной огромный опыт, но не стоит самоутверждаться за счет того, что вы делаете другим замечания по поводу их знаний. Особенно это заметно в соцсетях. Попытка набить себе цену знанием грамматики превращает вас в зануду, а не интересного собеседника.

Не исправляйте чужие ошибки / Instagram

Звонки подругам

Вот тут как раз нужно пытаться идти в ногу с прогрессом. В последнее время общение перешло в соцсети и мессенджеры. Вы можете написать своим друзьям в любое время суток, и когда у них будет время – они вам обязательно ответят. Но звонить без предупреждения, чтобы поделиться впечатлениями или рассказать сплетни – моветон и знак того, что вы "старый человек" и живете еще в прошлом.

Звонить без предупреждения - дурной тон / Instagram

Некомфортная обувь

В 20 и даже в 30 лет можно терпеть все что угодно, лишь бы выглядеть привлекательно. Но правило – красота требует жертв – в 40 лет не работает. Чем старше вы становитесь, тем меньше жертв во имя красоты должны приносить. Поэтому забудьте навсегда об обуви, которая жмет, натирает и вызывает только одно желание – как можно быстрее прийти домой и снять ее.

От неудобной обуви нужно отказаться / Instagram

Поиск симптомов в интернете

Если у вас что-то болит, то просто сходите к врачу. Не стоит "гуглить" свои симптомы – это самое худшее, что вы можете сделать, ведь кормите свой страх и, прочитав какие-то ужасы, можете замучить себя мыслями о том, что ваша жизнь подошла к концу. Это красноречивое доказательство того, что вы стареете.

Не ищите симптомы болезней в интернете / Instagram

Поиск одноклассников в соцсетях

Если вы не видели тех, с кем сидели за одной партой, десятилетиями, то Facebook - не способ наверстать упущенное. Дело в том, что в вашей памяти одноклассники остались такими, какими вы их видели в последний раз в школе. Но время всех меняет и порой нисколько не щадит: увидев свою соседку по парте с глубокими морщинами на лице, можете расстроиться, ведь вы внезапно осознаете, что тоже стареете. Это ни к чему не приведет, тем более, что и дружба в 40 лет вряд ли возобновится.

Не ищите одноклассников в соцсетях / Instagram

Какие еще вещи в 40 лет заставляют нас чувствовать себя старыми:

Чтение комментариев в соцсетях.

Детальное изучение прогноза погоды.

Цитирование фильмов из вашей молодости.

Использование разных смайликов в текстовых беседах.

Поздравление виртуальными открытками по поводу и без.

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