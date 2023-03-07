Весь мир наслаждался, а в СССР только завидовали: почему в Советском Союзе не было бананов

Бананы были одним из самых желанных продуктов в Советском Союзе, но до 1960-х годов их практически не было на прилавках.
Жители Советского Союза сталкивались с недостатком не только бананов, но и других экзотических фруктов из-за ограниченных торговых отношений с другими странами. Это приводило к дефициту на прилавках и вынуждало людей удовлетворяться более доступными фруктами.
Когда появились бананы в Советском Союзе?
СССР долгое время не имел дипломатических отношений с теми странами, где выращиваются бананы. Однако в 1960-х годах Советский Союз начал импортировать бананы из Латинской Америки.
Какие фрукты были в дефиците в СССР?
В Советском Союзе дефицит фруктов был обычным явлением. Кроме бананов, на прилавках часто не было апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и других экзотических фруктов. Вместо этого люди питались более доступными фруктами, такими как яблоки, груши, сливы и виноград.
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