Весь интерьер будет испорчен: какие 5 вещей не стоит покупать в дом

Что нельзя покупать в доме для интерьера. Эти вещи приносят один негатив и ссоры, от которых сложно избавиться.

Приметы про интерьер / pixabay

Наш дом - это наша крепость и уют. Многие годами создают для себя комфорт и меняют интерьер.

Специалисты отмечают, что есть несколько вещей для дома, которые категорически нельзя покупать. Они испортят ваш уют, принесут неприятности и ссоры.

Какой интерьер приносит бедность в дом

Все статуэтки в виде птиц, вороны, голуби, попугаи. Такие вещи очень негативно влияют на ауру в вашем доме. Сейчас в интерьере не используют птиц, поскольку они только привлекают "дурную" славу. Некоторые считают, что птицы несут в себе недобрые помыслы. Лучше такие вещи не дарить и не принимать в подарок.

Цветы бедности в доме

Каждая женщина хочет, чтобы ее дом был наполнен красотой. В доме никогда не ставят искусственные цветы. Они несут пустоту в ваше жилище. Такие вещи даже не ставят в офисах. Чтобы дом всегда цвет и был уютным, используйте живые цветы. В моде 2023 также начали использовать стабилизированные цветы.

Вообще, искусственные цветы считают источников всех проблем. Такие вещи впитывают в себя все ссоры, негатив, ругать и накапливают плохую энергетику.

Катастрофы на картинах

Картины и фотографии - это отдельный вид интерьера. Самыми негативными являются стихийные бедствия, вулканы и катастрофы.

Картины с изображением вулканов или водопадов, где чаще всего бывают стихийные бедствия моментально притягивают и катастрофу в вашу жизнь.

Животные в доме

Все вещи, которые относились к живым животным могут только навредить вам. Раньше любили в дом покупать ковры из шкуры животных, вешали трофейные рога и черепа. Сейчас от этого давно отказались.

В интерьере 2023 должен использоваться минимализм и уют. Если завешать шкурами и роками животных свой дом, то можно ждать горьких бед.

Неприятные люди и их презенты

Если вы чувствуете негатив в свою сторону от других людей, то лучше не принимайте подарки из их рук. Все такие вещи очень негативно могут отразиться на вас и вашем доме. От таких подарков лучше сразу избавляться, поскольку финансовых проблем не миновать.

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