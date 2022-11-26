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Весь год будут деньги и удача: какие 3 места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023

26 ноября 2022, 19:23

Как привлечь удачу перед Новым годом 2023 и что нужно сделать, чтобы весь год деньги были.

Новый год 2023 приметы, что нужно сделать на Новый год 2023
Новый год 2023 приметы / goodfon.ru

Новый год 2023 стукнет совсем скоро. Перед новогодними праздниками можно привлечь в свою жизнь удачу, успех, деньги и везение, которые бубут с вами весь год Кролика.

Для этого нужно сделать всего три вещи в доме, чтобы финансовая удача сопутствовала вас всегда.

Как привлечь деньги в Новый год 2023

Эксперты утверждают, что чистота в вашем доме привлекает благополучие и деньги. Чтобы иметь регулярный доход и не переживать за свои достатки, нужно регулярно убирать в доме.

По словам специалистов, не все знают о связи безденежья и грязи в жилище. Многие миллионеры начинают свою карьеру именно с дома. Там всегда порядок, чистота и минимализм. В офисе, рабочем кабинете и даже в личном авто никогда не найдется места бумажкам, хламу и разным безделушкам. Чтобы задобрить покровителя 2023 года и подняться вверх по карьерной лестнице, нужно провести в порядок свой дом.

Какие места в доме нужно убрать перед Новым годом 2023

Чтобы в дом заходила удача, благополучие, успех и деньги нужно обязательно убрать возле входа. Чистота вашего входного коврика, входной двери, веранды, прихожей в квартире или доме привлекать должна всех. Нельзя хранить ненужные вещи в этом месте. Банки, сухие цветы, вазы, свечи, грязный коврик, стоит выбросить. Освободив входное пространство в ваш дом вы моментально почувствуете уют, который принесет вашему дому успех.

Второе место в доме, которое обязательно нужно убрать от хлама - кухня. На кухне каждый из нас проводить больше времени. Финансы и удача всегда будут на вашей стороне на протяжении года, если поддерживать порядок. Если вы забываете помыть вовремя посуду, убрать в шкафах, выбросить треснувшую посуду, то не ждать финансовой удачи быстро. Это место всегда должно быть в чистоте и уюте. Хорошо хранить деньги на кухне. Только в отдельном шкафу, чтобы финансовая ситуация была стабильной.

Еще одно место в доме, к которому нужно относиться с особой чистотой это ванная комната. Не допускайте пыли, грязи, мыльных разводов в туалете и ванне. Все члены семьи должны убирать за собой и поддерживать чистоту в этих местах. Эксперты утверждают, что грязь и микробы в ванной комнате и туалете отталкивают денежную энергию и финансовое благополучие.

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