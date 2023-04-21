Верный или изменщик: что руки могут сказать о человеке

Руки, форма пальцев и даже рукопожатие могут многое рассказать о человеке и его характере.

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Руки могут многое сказать о характере человека/ VSE42

Что значит если у человека большие руки? Нейробиологи и психологи — говорят о том, что большие руки многое говорят о социальной, эмоциональной и спортивной жизни их владельцев. Более того, у ученых есть исследования, подтверждающие эти выводы. И хотя такие исследования не доказывают, что характеристики рук вызывают определенные черты личности, они проливают свет на некоторые интересные связи.

Итак, что руки могут сказать о человеке?

Спортивные достижения

Что говорят пальцы на руках о человеке? Взгляните на свои пальцы. Что длиннее: указательный палец или безымянный? В прошлом году исследователи обнаружили, что соотношение длины указательного пальца к длине безымянного пальца, известное как "коэффициент пальцев", коррелирует с мышечной силой у мальчиков. То есть, чем длиннее безымянный палец по сравнению с указательным, тем, как правило, сильнее мальчики. Более раннее исследование показало, что такое же соотношение связано с баскетбольными способностями девочек.

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"Есть некоторые косвенные доказательства того, что это соотношение длины пальцев определяется тестостероном на ранних стадиях развития плода — чем больше тестостерона вырабатывается плодом, тем длиннее безымянный палец, а значит, тем меньше разница пальцев", — говорит ведущий автор исследования Грант.

В целом, люди с меньшим соотношением, являются лучшими спортсменами. Совсем недавно норвежские исследователи обнаружили, что высокий уровень пренатального тестостерона, который создает более короткий указательный палец по сравнению с безымянным, как правило, предсказывает, насколько хорошо вы будете справляться с пространственными задачами, такими как навигация по пути во время вождения.

Верность

Недавнее исследование поставило под вопрос отношение людей к сексуальной распущенности и верности, а затем измерило длину безымянного пальца каждого человека по сравнению с указательным пальцем. Полученные данные указывают на возможную генетическую склонность либо "остаться", либо "уйти".

Как мужчины, так и женщины с длинными безымянными пальцами сообщили, что нуждаются в меньшем эмоциональном участии и предпочитают краткосрочные отношения с несколькими партнерами по сравнению с теми, у кого более короткие безымянные пальцы. Опять же, это может быть связано с воздействием тестостерона в утробе матери. Поэтому получается, что форма пальцев рук у мужчин может определить потенциального изменника. Достаточно лишь измерить его пальцы.

Функционирование легких

Исследователи обнаружили, что более крепкое рукопожатие связано с большей емкостью легких, по крайней мере, среди 1773 здоровых пожилых корейских женщин, которых они изучали. Поскольку сила хвата также является мерой общей мышечной силы и общего состояния здоровья, исследователи пришли к выводу, что ее тестирование на пожилых людях может быть хорошим способом проверить их потенциал в отношении нарушения здоровья легких.

Брачный потенциал

Как определить характер мужчины по рукам? Некоторые исследования показывают, что мужчины (но не женщины) с более сильным рукопожатием чаще вступают в брак, чем мужчины с более слабой хваткой. Это открытие намекает на то, что мужчины, демонстрирующие силу и энергию, более привлекательны для потенциальных долгосрочных партнеров.

Это печальная новость для парней с плохой силой хвата, которые не только с большей вероятностью состарятся в одиночестве, но и с большей вероятностью будут нуждаться в заботливом партнере в старости, поскольку у них повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Вдобавок ко всему, они с меньшей вероятностью справятся с отсутствием поддержки в пожилом возрасте, поскольку сила рукопожатия также связана со способностью справляться самостоятельно с проблемами.

5. Самоконтроль

В одном исследовании участники видели на экране компьютера изображения здоровой пищи (например, брюссельской капусты) и нездоровой пищи (например, пирожных) и должны были как можно быстрее выбрать, какой из двух продуктов больше всего поможет им справиться с голодом, достижения их целей в области здоровья и фитнеса.

Люди, которые перемещали курсор ближе к нездоровому угощению — даже если они в конечном итоге нажимали на здоровый выбор — проявляли меньший самоконтроль в более позднем эксперименте, чем те, кто прокладывал более прямой путь к здоровой закуске с помощью курсора. "Движения наших рук показывают процесс самоконтроля", — сказал Пол Стиллман, соавтор исследования. Другими словами, эти дьявольские и ангельские голоса не просто звучат у вас в голове. Они тоже функционируют в ваших руках.