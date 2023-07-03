Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

Веник в доме может быть полезным инструментом для очищения и поддержания чистоты, однако его расположение важно с точки зрения фэн-шуй.

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Где можно и нельзя хранить веник по фен-шуй / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Фэн-шуй - это искусство создания гармонии и баланса в жилом пространстве. Одним из важных элементов фэн-шуй является правильное расположение предметов в доме.

Веник, который традиционно используется для уборки и очищения, также имеет свое место в фэн-шуй. Давайте разберемся, где можно и нельзя хранить веник в доме.

Места, где можно хранить веник

В гардеробе: Веник можно хранить в гардеробе или шкафу, чтобы сохранить его в чистоте и порядке. Поместите его на верхнюю полку или в угол, чтобы он не мешал движению энергии в комнате.

Веник можно хранить в гардеробе или шкафу, чтобы сохранить его в чистоте и порядке. Поместите его на верхнюю полку или в угол, чтобы он не мешал движению энергии в комнате. В кладовке: Если у вас есть кладовка или погреб, это хорошее место для хранения веника. Веник может быть размещен на полке или в углу, не занимая много места.

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Места, где не рекомендуется хранить веник

В спальне: Фэн-шуй советует избегать хранения веника в спальне, так как эта комната предназначена для отдыха и расслабления. Веник может создавать энергию движения и мешать спокойному сну.

На виду: Не рекомендуется хранить веник на виду, особенно в гостиной или других общих помещениях. Веник может создавать ощущение беспорядка и нарушать гармонию в интерьере.

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