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"Венера в Раке любит мечтать": любовный гороскоп на май от Влада Росса

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2023, 12:30 обновлено 30 апреля, 12:30
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Для тех людей, говорит Влад Росс, которые утомились от кратковременных романов и ищут серьезные отношения, считает астролог, есть шансы ‒ но не стопроцентные.
Росс, пара
Влад Росс / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В третьем месяце весны романтически отношения украинцев должны бить ключом, но возможны и обратные явления. Об этом заявил в своем прогнозе на май-2023 известный астролог Влад Росс.

"С 7 мая планета любви Венера будет находиться в зодиакальном знаке Рака, а это очень чувствительный и ранимый знак Зодиака. Венера в Раке не слишком сильна, потому что подвержена влиянию извне. В этот период легко влюбиться, однако эта влюбленность может быстро превратиться в зависимость. Как правило, в этот период девушки становятся слишком доверчивыми, и мужчины, оказавшиеся рядом, могут их ограбить или одолжить крупную сумму денег, но не вернуть ее", ‒ сказал он.

Росс советует украинцам не слишком сильно и эмоционально вовлекаться в новые отношения.

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"Венера в Раке любит мечтать и прятаться в ракушке. В таком состоянии можно находиться долгое время, не вынося своих чувств во внешний мир и не желая открыться. Это время безответной и молчаливой любви, поэтому влюбляться в этот период не слишком благоприятно. Большая эмоциональная увлеченность возможна, но она может обернуться сильным ударом для вас и разбить сердце", ‒ сказал он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Но, для тех людей, которые утомились от кратковременных романов и ищут серьезные отношения, считает астролог, есть шансы ‒ но не стопроцентные.

"Впрочем, если у человека все в порядке с самооценкой, и он не ищет зависимых отношений, понимает, что ему необходим серьезный и готовый строить семью партнер, вполне вероятно, что после 7 мая при Венере в Раке именно такой человек появится в жизни. Однако в это время есть риск обрести крайне ревнивого партнера, который будет воспринимать вас как свою собственность", ‒ сказал Росс.

Астролог также полагает, что ‒ из-за ретроградного Меркурия в Тельце ‒ тем женщинам, которым пришлось уехать в Европу по причине украино-российской войны, в мае будет благоприятно вернуться в Украину.

"Ретроградный Меркурий в Тельце говорит о том, что в это время могут вернуться бывшие партнеры. Для жен, которые уехали в Европу, сейчас самое лучшее время, чтобы вернуться назад, в Украину, к своим мужьям. В это время благоприятно зачинать детей. Впрочем, нужно хорошо подумать перед тем, как соглашаться на возобновление отношений, так как вместе с бывшими партнерами могут вернуться и прежние проблемы. Если брак был совсем проблемным, то лучше не пытаться вновь связать свою жизнь с тем же человеком. Но если все было не так сложно и плохо, то можно дать этому союзу второй шанс", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео гороскоп от Влада Росса:

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