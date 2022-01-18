Великий французский маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердце

Маникюр сейчас переживает настоящую эпоху возрождения. Если помните, несколько лет назад в моде был минимализм на ногтях в прямом смысле. Женщины много внимания уделяли макияжу, а ногти красили прозрачным или нюдовым лаком, и им этой "радости" на руках было более чем достаточно. Но в последнее время ситуация изменилась, и красивый маникюр снова стал для нас целью.

В том числе снова засиял французский маникюр, который, без преувеличения, стал великим. Сегодня френч чаще всего побеждает в борьбе за право красоваться на ногтях многих женщин, особенно когда речь заходит об элегантном дизайне ногтей. Он стильный, сдержанный, и всегда вдохновляет. Просто невозможно без трепета в сердце смотреть на ногти, которые стали воплощением изысканности. А модный французский маникюр точно растопит даже самое холодное сердце.

Конечно же, классический френч маникюр с белым кончиком на ногтях тоже в тренде. Его обожают за универсальность, ведь он уместен и в повседневной жизни, и может стать дополнением любого вечернего образа. Но это еще не все: появилось много потрясающих и смелых вариантов французского маникюра, и о них мы вам сегодня расскажем.

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В нашей фотогалерее вы найдете актуальные образцы френч маникюра 2022 из Instagram – листайте, вдохновляйтесь и создавайте на своих ногтях маленькие шедевры.

Модный френч маникюр 2022 – на что обратить внимание

Французский маникюр с цветовыми блоками

Этот оригинальный французский маникюр 2022 создается с использованием двух контрастных оттенков – их размещают параллельно на кончиках ногтей и у основания. А вот цвета вы можете выбрать любые, поэтому результат вас точно порадует, ведь такой френч будет единственным и неповторимым.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Изящный черный френч

Простота в тренде, поэтому маникюр френч 2022, изюминкой которого являются тоненькие черные полоски – то, что заслуживает внимания. Черный цвет добавляет уверенности в себе, поэтому такой дизайн ногтей станет находкой для многих, в том числе и обладательниц коротких ногтей. Тем более, что он универсальный, и его легко можно создать в домашних условиях.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Золотой французский маникюр 2022

Этот современный французский маникюр легко добавит блеска в вашу жизнь. Конечно, золотой оттенок - роскошный, тем не менее, он идеально подходит для всех сезонов и событий. Один из лучших вариантов дизайна – взять за основу классический френч, и кончики "позолотить".

Френч маникюр 2022 / Instagram

Разноцветный французский маникюр

Эксперименты с цветами в маникюре в этом году как никогда актуальны. Кроме того, это еще и возможность наслаждаться любимыми оттенками. Поэтому красивый французский маникюр, включающий все цвета радуги, точно заставит вас чаще улыбаться. Можете использовать различные пастельные тона в качестве базового слоя, а смелые и яркие оттенки для кончиков – получится очень стильно.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Цветной френч 2022

Гарантированный способ привлечь внимание к своим рукам – это покрасить кончики ногтей ярким цветом. Синий, красный, зеленый, фиолетовый, голубой, розовый, зеленый, оранжевый – любой цвет может разлиться на ваших ногтях независимо от их длины и формы. Не стесняйтесь экспериментировать с различными лаками: попробуйте матовые для более текстурного вида или глянцевые для блестящего покрытия. Также дополняйте цветной французский маникюр интересными деталями – сердечками, цветочками или кружочками.

Френч маникюр 2022 / Instagram

Двойной французский маникюр

Если настроение требует чего-то неординарного, попробуйте креативно подойти к созданию маникюра. Для этого можете использовать смелые цвета лаков или интересные детали. В частности, вы можете добавить еще одну полоску - двойной френч выглядит необыкновенно, и он открывает широкое поле для фантазии. Вы также можете экспериментировать с интервалом между полосками и их толщиной.

Френч маникюр 2022 / Instagram

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