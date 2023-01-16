Величайшие дамские угодники и сердцееды: имена мужчин, которые любят окружать себя женщинами

Главред рассказывает, мужчины с какими именами не умеют хранить верность и крутят сразу несколько романов на стороне.

Мужские имена, владельцы которых не хранят верность / ua.depositphotos.com

Каждой женщине приятно получать внимание от мужчин. Однако не ко всем представителям сильного пола нужно относиться серьезно. Некоторые мужчины просто не могут ни одного дня прожить без новых знакомств и флирта. Такие мужчины не хотят серьезных отношений, а лишь ищут новых впечатлений.

Главред рассказывает, мужчины с какими именами не умеют хранить верность и крутят сразу несколько романов на стороне.

Во время первой же возможности уйдет к другой женщине

Мужчина с этим именем является очень романтичной персоной, которая будет заваливать женщину цветами и подарками. В конце концов, он покорит ту, которая пленила его сердце. Однако счастье с Романом не будет долговечным, ведь его имя говорит само о себе. Этот мужчина всегда в поисках новизны, а потому во время первой же возможности найдет себе новую пассию, а о предыдущих отношениях моментально забудет. Именно поэтому Роман женится в довольно позднем возрасте, когда ему уже окончательно надоест бегать за каждой юбкой.

Харизматичный любимец женщин

Владелец этого имени настоящий сердцеед. Не зря имя Давид в переводе означает "любимец". Женщины просто неистовствуют от харизмы этого мужчины. Давид умеет делать невероятные комплименты, которые просто завораживают представительниц прекрасного пола. Устоять перед таким мужчиной просто невозможно, а потому женщины погружаются в сказочную любовь с ним. Однако сказка длится не долго, не успеет женщина порадоваться счастью, которое к ней пришло, как оно моментально заканчивается.

В объятиях одной женщины начинает скучать

Мужчина с этим именем имеет много стрел Амура, которыми поражает женщин. Валентин является настоящим дамским угодником, а потому всегда старается порадовать женщин из своего окружения. Кроме того, Валентин любит быть желанным, однако в объятиях одной единственной женщины со временем ему становится скучно. Более того, он может так искусно скрывать роман на стороне, что его избранница даже никогда подумать не сможет об измене своего благоверного.

Относится к отношениям несерьезно

Смелый обладатель этого имени всегда пленяет сердца женщин своей храбростью. Имя Арсен в переводе означает "мужественный", что полностью характеризует своего владельца. Этот человек может решить любую проблему, если его попросить. Именно это качество Арсена больше всего восхищает женщин. Арсену нравится пользоваться популярностью среди представительниц прекрасного пола. Однако к отношениям он относится несерьезно, а потому довольно долго остается в холостяках.

Любовь угасает так быстро, как и рождается

Обладатель этого имени является страстной натурой, которая всегда ищет новых впечатлений. В переводе имя Игнатий означает "огненный", а потому ему нужно всегда подпитывать пламя в своей душе пылкими ощущениями. Знакомясь с каждой новой женщиной Игнатий словно снова и снова перерождается. Каждую представительницу прекрасного пола он любит с новой силой. Однако проходит некоторое время и этот мужчина замечает за собой, что любовь начала угасать. Поэтому Игнатий снова пускается на поиски нового сногсшибательного романа.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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