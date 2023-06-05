Вечный узник серванта: для чего был сервиз "Рыбки" и сколько он стоит сейчас

Посуда советских времен ценится не только из-за своей материальной стоимости.

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Как использовали сервиз "Рыбки" / скриншот YouTube

В советские времена сервизы "Рыбки" были неотъемлемой частью домашнего интерьера, и сегодня они привлекают внимание коллекционеров и любителей винтажных предметов.

Мы разбирались для чего, на самом деле, служил сервиз рыбки в СССР, какова его ценность, и сколько он стоит.

Сервиз "Рыбки" - вечный узник серванта

Этот сервиз видели почти все, но пользовались единицы. Сервиз "Рыбки" - это коньячно-водочный набор, но в большинстве случаев рыбки с главным рыбом стояли как декоративные статуэтки. Время от времени стирали с них пыль.

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Сколько сейчас стоит сервиз "Рыбки"?

Сегодня советские сервизы рыбки привлекают внимание коллекционеров и людей, интересующихся винтажной посудой. Они часто оцениваются высоко из-за своей исторической ценности и уникального дизайна. Цена на советский сервиз "Рыбки" может варьироваться в зависимости от состояния, производителя и комплектации модели. Ориентировочная стоимость может колебаться от нескольких сотен до тысяч гривен.

Дорого можно продать не все "Рыбки"

Однако, не все сервизы рыбки из советских времен имеют высокую стоимость. Чаще всего ценятся изделия от известных производителей, таких как ЛФЗ (Ленинградский фарфоровый завод) или Гжель. Кроме того, востребованными являются сервизы рыбки с редкими или необычными дизайнами, которые привлекают внимание коллекционеров.

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