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Вечный кашель и отдышка: где категорически нельзя сушить вещи, чтобы не навредить здоровью

3 августа 2022, 13:14

Многие считают, что сушка вещей в комнате благоприятно повлияет на помещение, повышая уровень влажности воздуха. Но это может привести к ужасным последствиям.

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Где категорически нельзя сушить вещи / ua.depositphotos.com

Многие хозяйки стирают белье чуть-ли не каждый день. Особенно тем, у кого есть дети, приходится делать это на много чаще остальных. Иногда вся сушка может быть завалена детскими вещами, ведь они очень часто пачкаются.

Хорошо, когда у вас частный дом и можно вывесить вещи на улице. Там под ветром и солнечной погодой они очень быстро высохнут. Но где сушить вещи тем, кто живет в квартире?

Оказывается, что этот вопрос очень важный, ведь неправильно подобранное место не только будет доставлять неудобства, но и может негативно сказаться на вашем здоровье. Мы разобрались, где категорически нельзя сушить постиранные вещи, чтобы не навредить организму и жилью.

сушка, белье
Где категорически нельзя сушить вещи / ua.depositphotos.com

Сушка вещей в помещении - в чем опасность

Многие считают, что сушить вещи в комнате можно и даже нужно, ведь таким образом вода, которая испаряется, будет действовать в качестве увлажнителя воздуха. Да, действительно, принцип именно такой, но это не принесет пользы, а наоборот навредит помещению и здоровью.

Дело в том, что повышенная влажность воздуха может спровоцировать сырость. Именно такая среда является благоприятной для развития опасных микроорганизмов, в том числе и грибка, особенно если в помещении плохая вентиляция.

Именно в ванной комнате точно категорически нельзя сушить вещи, ведь там и так постоянно повышенная влажность. Нежелательно также сушить вещи и на кухне, ведь там будут смешиваться запахи еды и порошка или кондиционера для белья.

Какой уровень влажности допустим

Эти показатели четко прописаны в санитарных нормах и помогают определить оптимальный уровень влажности в жилых помещениях.

Считается, что безопасной и оптимальной является влажность воздуха на уровне 30-60%. Этот показатель подходит для летнего периода. А вот зимой его порог ниже - 30-45% в течение всего отопительного периода.

сушка, белье
Где категорически нельзя сушить вещи / ua.depositphotos.com

Кто в опасности из-за повышенной влажности и сырости

Как мы уже говорили, повышенная влажность может спровоцировать сырость, а сырость - грибок.

Созревший грибок будет выпускать в воздух споры, которые обычным глазом конечно не заметишь, но он проникнет в легкие и может спровоцировать заболевания дыхательных путей, что будет сопровождаться кашлем, одышкой или даже кровотечениями и поражениями почек, печени.

В группе риска находятся люди, которые болеют астмой, легочными заболеваниями, ВИЧ и другими аутоиммунными болезнями. Также под угрозой пациенты со слабым иммунитетом и после химиотерапии. В некоторых случаях распространение грибка может привести к летальным исходам.

В каких случаях можно сушить вещи в комнате

Единственный вариант, когда допускается оставить постиранные вещи сушить в комнате - отопительный период. При этом, разрешается лишь в том случае, если влажность воздуха в квартире занижена.

Стоит отметить, что даже в такой период нельзя сушить вещи каждый день в комнате, ведь появится сырость. Однако если делать это время от времени, то вашему здоровью и дому такое не навредит.

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