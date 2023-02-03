Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

Главред собрал список вариантов как назвать девочку, чтобы была счастливой.

Как назвать девочку в 2023 году / Фото pixaby

От имени, которое присваивают новорожденному малышу вполне возможно зависит его будущее. В имени важно не только его милозвучность, личные интересы родителей, но и то, какую силу оно имеет.

Также детей часто называют в соответствии с тем какого святого чтят в день рождения ребенка. Недавно мы писали про Именины в феврале 2023: кто будет именинником.

Как красиво назвать девочку в 2023 году – список красивых имен

Среди распространенных женских имен, которые нравятся многим, есть следующие:

Ульяна

Олеся

Виолетта

Алина

Полина

Эмилия

Оливия

Илона

Амина

Мелания

Надежда

Любовь

Как назвать девочку, чтобы была счастливой – список имен, имеющих силу

Имя – достаточно сильный оберег, оно может принести много счастья в жизнь новой судьбы. Предлагаем узнать несколько значений женских имен.

Анна – милость Божья

Агния, Агнеша – обладаюая огненной силой

Дарья – одаренная

Ирина – мир и покой

Лайма – счастье

Ольга – святая

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