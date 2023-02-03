Вечная классика и новые тренды: имена для девочек

Главред собрал список вариантов как назвать девочку, чтобы была счастливой.
От имени, которое присваивают новорожденному малышу вполне возможно зависит его будущее. В имени важно не только его милозвучность, личные интересы родителей, но и то, какую силу оно имеет.
Также детей часто называют в соответствии с тем какого святого чтят в день рождения ребенка. Недавно мы писали про Именины в феврале 2023: кто будет именинником.
Как красиво назвать девочку в 2023 году – список красивых имен
Среди распространенных женских имен, которые нравятся многим, есть следующие:
- Ульяна
- Олеся
- Виолетта
- Алина
- Полина
- Эмилия
- Оливия
- Илона
- Амина
- Мелания
- Надежда
- Любовь
Как назвать девочку, чтобы была счастливой – список имен, имеющих силу
Имя – достаточно сильный оберег, оно может принести много счастья в жизнь новой судьбы. Предлагаем узнать несколько значений женских имен.
- Анна – милость Божья
- Агния, Агнеша – обладаюая огненной силой
- Дарья – одаренная
- Ирина – мир и покой
- Лайма – счастье
- Ольга – святая
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Автор: Елизавета Бельмас