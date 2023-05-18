Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

Эти прически стали визитными карточками культовых красоток, но также могут превратить в звезду каждую, кто их примерит.

https://news.glavred.info/vdohnovlennye-gollivudom-top-5-strizhek-znamenitostey-kotorye-vam-zahochetsya-povtorit-10471222.html Ссылка скопирована

Стрижки, как у звезд, которые всегда будут в моде / ua.depositphotos.com, instagram.com/halleberry

Дух авантюризма и экспериментаторства живет в каждой женщине, но страдают от них зачастую волосы - красота и гордость каждой леди. Главред советует: прежде чем пуститься во все тяжкие, обратить внимание, как стригутся звезды.

Обратите внимание на культовые стрижки знаменитостей, и одну из них вам непременно захочется повторить.

Пикси, как у Хэлли Берри и Скарлетт Йоханссон уже стали голливудской классикой, которая подчеркивает - можно носить короткие волосы, и при этом оставаться мегаженственной и ультрасексуальной. Такая стрижка дает огромный простор для фантазии - прямые и косые челки, небрежные укладки, выбритые виски... К тому же удачно подобранная пикси подходит всем типам лица, делает шею визуально длиннее и в целом омолаживает образ.

видео дня

Хэлли Берри и Скарлетт Йоханссон демонстрируют задорное пикси / instagram.com/halleberry, ua.depositphotos.com

Стрижка-каскад стала визитной карточкой Дженнифер Энистон, которой она изменяет крайне редко, и правильно делает. В первую очередь на прическу Джен следует обратить внимание обладательницам с формой лица "прямоугольник" или просто угловатыми чертами - локоны сделают овал более мягким и утонченным. К тому же каскад прекрасно смотрится и на тонких волосах (добавляет объема), и на пышных (всегда стильная прическа, практически не требующая укладки).

Каждая стрижка Дженнифер Энистон со времен "Друзей" становилась культовой, но именно этот каскад - настоящее сокровище / ua.depositphotos.com

В начале 2000-ых стильная "перчинка" Виктория Бекхэм стала амбассадором удлиненного боб-каре - гладкого или кудрявого и без челки. О такой стрижке мечтала каждая фанатка "Спайс герлз" - от 14 до 50 лет. Длинное каре подходит обладательницам круглого, овального и квадратного типа лиц - делает черты более гармоничными и правильными, особенно если зачесывать на боковой пробор. Бекхэм стала иконой моды, имея весьма нестандартную внешность, но также обладая тонкой интуицией, как правильно ее подчеркнуть.

Виктория Бекхэм плохого не посоветует! / ua.depositphotos.com

Не теряет свою актуальность и стрижка шегги, которую сделала мегапопулярной Мег Райан еще в девяностые. Выглядит игриво, небрежно, стильно и очень свежо - торчащие в разные стороны прядки не создают эффекта неряшливости. Шегги а-ля Райан идеально подходит тем, кто не любит подолгу возиться с укладкой - пусть волосы сами решают, в какую сторону им лежать, а вы пока наслаждайтесь восхищенными взглядами.

Каждая мечтала быть похожей на Мег Райан из романтических фильмов 90-ых / ua.depositphotos.com

Если у вас не лежит сердце к коротким стрижкам, а освежить прическу очень хочется, стоит вспомнить актрису Фарру Фосетт периода "Ангелов Чарли" - очаровательный флип в сочетании с мягким мелированием или эффектом выгоревших на солнце волос - стрижка, которая актуальна и в наши дни. По сути флип - это многоступенчатый каскад с челкой-шторкой, уложенной у лица небрежными волнами. И плевать, что прическа из 70-ых, сегодня она вновь популярная среди модных инфлюенсеров и тех, кто заскучал по экспериментам.

Флип а-ля Фарра Фосетт и 50 лет спустя выглядит свежо и стильно / imdb.com

Другие новости: