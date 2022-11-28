Квашеная капуста может простоять при температуре +10 градусов всего 5-6 дней/ ua.depositphotos.com

Квашеная капуста – очень полезный продукт, который многим по вкусу. Обычно украинцы пытаются заготовить себе такой продукт заранее осенью, чтобы с удовольствием есть его зимой. Но тогда возникает логичный вопрос, сколько хранится квашеная капуста, и когда наступает то время "икс", после которого употреблять ее уже не стоит.

Особенно актуален этот вопрос в условиях проблем с электроэнергией. Ведь без холодильника этот продукт будет храниться не так долго, как нам хотелось бы.

Итак, давайте разбираться, сколько хранится квашеная капуста в разных условиях – в погребе, в холодильнике, на балконе и при комнатной температуре.

Сколько хранится квашеная капуста

Если хранить квашеную капусту при температуре от -1 до +4 градусов в плотно закрытой емкости, она будет оставаться пригодной к употреблению до 8 месяцев.

В том случае, когда капуста будет храниться при температуре до +10 градусов, ее можно употреблять только в течение 5-6 дней – больше она не продержится.

Важным параметром также является тара, в которой вы будете хранить капусту. Так, в пластиковых емкостях продукт при условии прохладной температуры может продержаться всего 10 дней. Стеклянные банки "продлят его жизнь", но ненадолго – в них капуста будет нормальной лишь до 15 дней.

Дольше всего в прохладной температуре квашеная капуста может храниться в дубовых бочках.

Как готовить квашеную капусту, чтобы она дольше хранилась

Для продления срока хранения также важно придерживаться правильной технологии приготовления такой капусты. Для засолки нужно выбирать средне- или позднеспелые сорта и добавлять во время приготовления кислые ягоды. Также важно придерживаться правильной пропорции соли и сахара, которые добавляются к капусте.

Чтобы продлить срок хранения, можно во время приготовления периодически добавлять сахар в рассол. Некоторые хозяйки добавляют также пряности, например, тмин – это также увеличит срок, в течение которого продукт будет оставаться пригодным для употребления.

Квашеную капусту также можно замораживать. В таком случае срок ее хранения продлится до 8 месяцев. После разморозки продукт нельзя снова повторно класть в морозилку.

Важно правильно ухаживать за заготовками в первые дни после засолки. Пока капуста будет засаливаться, нужно время от времени прохромывать ее до дна палочкой, чтобы лучше выходили газы.

Итак, капуста при условии правильного приготовления и последующего хранения в помещении при температуре около нуля градусов может быть пригодной 8 месяцев.

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