Вампиры здесь не при чем: зачем люди кладут чеснок под подушку перед сном

Чеснок / скриншот

Чеснок найдется на кухне практически у каждого человека. Его добавляют не только в различные блюда, но и используют в народной медицине.

Также раньше считалось, что чеснок может убить всю нечисть, которая способна нарушить наш покой.

Зачем кладут чеснок под подушку?

В запечатанном виде он не источает неприятный запах, но лучше и вовсе выделить под чеснок небольшой мешочек или пакетик. Лучше отдать предпочтение натуральной легкой ткани.

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Считается, что такой "оберег" уменьшает риск заражения вирусными инфекциями сократится в разы. И гайморит, тонзиллит будет обходить вас стороной.

Поможет от бессоницы

Если вы переживаете стресс, то можно успокоиться и уснуть, положив под подушку в мешочке несколько зубчиков чеснока. Тогда пребывание в царстве Морфея будет приятным. И вы не будете просыпаться в поту каждый час. Все дело в том, что чеснок излучает фитонциды. Их даже в одном небольшом зубчике предостаточно.

Ко всему прочему есть в продукте и соединения серы. Они хуже организму точно не сделают. Наоборот, обладают успокаивающим эффектом. И вам будет не только приятно засыпать. Но и, скорее всего, будет сниться отличный сон.

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