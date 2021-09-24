Вакцинация от коронавируса: названа детская группа риска, у которой могут быть проблемы с сердцем

Сейчас есть небольшая группа пациентов с миокардитом, у которых в дальнейшем будет развиваться сердечная дисфункция / Фото Reuters

В нерецензируемой ретроспективной статье, выпущенной в виде препринта, анализировалась частота поствакцинального сердечного миокардита у детей в возрасте 12–15 и 16–17 лет, получивших вакцину против COVID-19.

Исследователи сделали это, выполнив поиск в Системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS) для сообщений о детях в возрасте 12-17 лет с 1 января 2021 года по 18 июня 2021 года.

Они искали, используя слова миокардит, перикардит, миоперикардит, боль в груди, и лабораторию тропонина, которая определяет сердечный приступ и другие сердечные заболевания, пишет Medical News today.

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Затем они вывели диагноз побочных эффектов со стороны сердца (CAE) у этих детей.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили в июне 2021 года, что они активно отслеживают возникновение миокардита и перикардита после вакцинации COVID-19. CDC по-прежнему рекомендует делать прививку от COVID-19 всем в возрасте 12 лет и старше.

Исследователи стратифицировали отчеты, которые они определили как показатели CAE, по возрасту, полу и количеству вакцинационной дозы. Они провели анализ вреда и пользы на основе доступной литературы о риске госпитализации в связи с COVID-19 в данной возрастной группе.

В ходе исследования было выявлено 257 CAE в целом и зарегистрированные показатели (в случаях на миллион после второй дозы): 162,2 у мальчиков в возрасте 12-15 лет, 94 у мальчиков в возрасте 16-17 лет, 13 у девочек в возрасте 12-15 лет и 13,4 у девочек в возрасте 16–17 лет.

Риск миокардита и перикардита

Воспаление может возникнуть в сердце из-за инфекций, лекарств, аутоиммунных заболеваний или факторов окружающей среды, которые могут причинить вред и привести к проблемам со здоровьем. Воспаление может возникать в сердечной мышце (миокардит) и ткани, образующей мешок вокруг сердца (перикардит).

Случаи миокардита и перикардита, о которых сообщалось в VAERS, наблюдались в основном у подростков и молодых людей мужского пола, обычно в течение 7 дней после второй дозы вакцины с мРНК COVID-19 (Pfizer-BioNTechTrusted Source и Moderna), причем большинство из них разрешалось после консервативного лечения.

VAERS - это постмаркетинговая программа безопасности в Соединенных Штатах, которая собирает отчеты о побочных эффектах после вакцинации от пациентов, членов их семей, поставщиков медицинских услуг, производителей вакцин и широкой общественности в США.

В интервью MNT доктор Данель Фишер, педиатр и председатель педиатрии в Центре здоровья Providence Saint John's Health Center в Санта-Монике, Калифорния, объяснила: "Все миокардиты вызывают симптомы, включая боль в груди, затрудненное дыхание и учащенное сердцебиение и мы обычно направляем детей с миокардитом в больницу для наблюдения за ними".

"Однако не существует специального лечения миокардита - мы используем поддерживающую терапию - что означает такие вещи, как ибупрофен от боли или дискомфорта в груди, внутривенное введение жидкости [для гидратации] и просто наблюдение и ожидание - и этим детям становится лучше".

Она добавила: "Сейчас есть небольшая группа пациентов с миокардитом, у которых в дальнейшем будет развиваться сердечная дисфункция, но это невероятно редко.