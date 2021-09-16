Вакцинация от гриппа 2021: чего ждать от нового эпидсезона

Хотя многие люди болеют гриппом хотя бы раз в жизни, вы можете не знать всего об этой болезни. / УНИАН

Грипп - это заразное респираторное заболевание, которое может вызывать такие симптомы, как жар, кашель, озноб, ломота в теле и усталость. Сезон гриппа случается каждый год, и вирус может быстро распространяться в школах и на рабочих местах.

Некоторые люди, заболевшие гриппом, выздоравливают без осложнений примерно через одну-две недели. Но грипп может быть опасен для маленьких детей и людей старше 65 лет.

Некоторые осложнения, связанные с гриппом, также опасны для жизни.

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Важно вооружиться как можно большим количеством знаний. Таким образом, вы узнаете, как лучше защитить себя.

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Хотя многие люди болеют гриппом хотя бы раз в жизни, вы можете не знать всего об этой болезни. Вот 10 фактов о гриппе, которые вам следует знать.

1. Сезон гриппа длится с октября по май

Когда вы думаете о вирусе гриппа, вы можете предположить, что он поражает только зимой. Хотя это правда, что пик сезона гриппа может приходиться на зиму, вы также можете заразиться гриппом осенью и весной.

Некоторые люди заболевают сезонным гриппом уже в октябре, а инфекции продолжаются до мая.

2. Грипп заразен до появления симптомов

Грипп очень заразен отчасти потому, что он может передать вирус до того, как вы заболеете. Согласно надежному источнику Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вы можете заразить кого-нибудь вирусом за день до появления симптомов.

Вы наиболее заразны в течение первых трех-четырех дней после болезни, хотя вы можете оставаться заразными до пяти-семи дней после того, как заболели.

Важно избегать тесного контакта с другими людьми, чтобы не передать болезнь другому человеку.

3. Симптомы гриппа могут появиться внезапно

Симптомы гриппа могут появиться быстро. В один прекрасный день вы можете почувствовать себя хорошо, а один или два дня спустя вы не сможете ничего делать из-за своих симптомов.

Иногда симптомы появляются уже через день после заражения. В других случаях у некоторых людей симптомы не проявляются в течение четырех дней после заражения вирусом.

4. Вакцина от гриппа подействует в течение двух недель

Вакцинация от сезонного гриппа - один из лучших способов защитить себя от вируса гриппа.

Прививка от гриппа: когда делать?

Но важно, чтобы вы сделали прививку от гриппа в начале сезона. Прививка от гриппа эффективна, потому что помогает организму вырабатывать антитела для защиты от вируса.

Сколько действует прививка от гриппа?

Однако для развития этих антител требуется около двух недель.

Если вы заразитесь вирусом в течение двух недель после вакцинации, вы все равно можете заболеть. CDC рекомендует сделать прививку от гриппа до конца октября.

5. Вам нужна новая вакцина от гриппа каждый год

Преобладающие вирусы гриппа, циркулирующие в этом сезоне, будут отличаться от вирусов следующего года. Это потому, что вирус каждый год претерпевает изменения. Таким образом, чтобы защитить себя, вам потребуется новая вакцина каждый год.

6. Вакцина против гриппа не вызывает грипп

Одно заблуждение состоит в том, что вакцина против гриппа вызывает грипп. Одна разновидность прививки от гриппа действительно включает сильно ослабленную форму вируса гриппа. Это не вызывает настоящую инфекцию, но позволяет вашему организму вырабатывать необходимые антитела. Другая разновидность прививки от гриппа включает только мертвый или инактивированный вирус.

Некоторые люди действительно испытывают легкие симптомы гриппа после вакцинации. Это может включать субфебрильную температуру и ломоту в теле. Но это не грипп, и эти симптомы обычно длятся всего один-два дня.

После вакцинации от гриппа у вас также могут возникнуть другие легкие реакции. Это включает кратковременную болезненность, покраснение или припухлость в месте инъекции.

7. Грипп может вызвать опасные для жизни осложнения

Вакцинация от гриппа особенно важна, если вы подвержены риску осложнений, связанных с гриппом. Осложнения чаще возникают в определенных группах, например:

люди старше 65 лет

маленькие дети, особенно до 2 лет

беременные женщины и женщины в послеродовом периоде до двух недель

люди с ослабленной иммунной системой

люди с хроническими заболеваниями

люди с крайним ожирением или индексом массы тела (ИМТ) не менее 40

Однако у любого человека могут развиться серьезные осложнения.

Вирус гриппа также может вызывать вторичные инфекции. Некоторые инфекции незначительны, например, ушная инфекция или инфекция носовых пазух.

Серьезные осложнения могут включать бактериальную пневмонию и сепсис. Вирус гриппа также может ухудшить хронические состояния, такие как застойная сердечная недостаточность, астма и диабет, и может привести к сердечным приступам и инсульту.

8. Вы все еще можете заразиться гриппом после вакцинации

Помните, что после вакцинации можно заразиться гриппом. Это может произойти, если вы заразитесь вирусом до того, как вакцина станет эффективной, или если вакцина против гриппа не обеспечивает адекватного покрытия против преобладающего циркулирующего вируса.

Кроме того, вы можете заболеть, если контактируете со штаммом вируса, отличным от того, против которого вы были вакцинированы. В среднем вакцина против гриппа снижает риск заболевания на 40-60%.