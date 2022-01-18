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Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогноз

18 января 2022, 03:22
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Количество ограничений из-за коронавируса в странах будет постепенно снижаться.

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Вакцинация от коронавируса может стать регулярной / УНИАН

Коронавирус будет продолжать циркулировать на планете. Однако со временем в странах будет меньше ограничений, а вакцинация станет регулярной.

Нынешняя волна заболеваемости станет последней с таким большим количеством ограничений. Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, пишет BFM TV.

Он считает, что люди для лучшей защиты от коронавирусной болезни должны получить по три дозы вакцины. По его мнению, тогда защита будет надежнее.

"Затем мы перейдем к формату, который предполагает по одной дозе в год, за исключением людей со сниженным иммунитетом, которым, возможно, нужно прививаться раз в квартал", – сказал Бурла.

Также он призвал вакцинировать детей и подчеркнул, что прививание детей COVID-вакциной показывает хорошую эффективность.

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Напомним, ранее в Украине расширили перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19. С 31 января 2022 года ряд работников не смогут выполняться свои должностные обязанности при отсутствии хотя бы одной дозы вакцинации от коронавируса и будут отстранены от работы.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

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