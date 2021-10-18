"Вакцинация или локдаун": Зеленский рассказал, что ждет украинцев из-за коронавируса и штамма Дельта

Владимир Зеленский / Getty

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны.

По словам Зеленского, не исключает введение полного локдауна в Украине.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально - из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры - мы растем", - заявил Зеленский в интервью для ICTV.

Президент отметил, что в стране в настоящее время растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем было запланировано.

"Я против локдауна, поэтому выбор один - вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве", - добавил он.

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Также Владимир Зеленский сообщил о готовности страны к пику коронавируса Дельта.

Глава государства отметил, что в ближайшие две недели заболеваемость инфекцией пойдет на спад.

"Украина готова. Мы можем развернуть 90 тысяч коек в инфекционных больницах с кислородом, с аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.)", - добавил Зеленский.

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Отметим, по состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 524 жителей страны.

В том числе заболели 790 детей и 122 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 127 человек; летальных случаев - 177; выздоровели - 3 421 человек.

Ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек, заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.