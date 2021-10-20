Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследование

Ученые говорят, что вакцинация важна для защиты подростков от тяжелой формы COVID-19 / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса Pfizer на 93% сокращает вероятность госпитализации детей в возрасте от 12 до 18 лет, об этом свидетельствует новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В ходе исследования эксперты с июня по сентябрь изучили данные 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, из 19 детских больниц, сообщает The Guardian.

97% участников исследования не были вакцинированы. Кроме того, около 16% пациентов нуждались в аппаратах жизнеобеспечения, у них также не было прививок.

По словам авторов исследования, полученные данные "подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелой формы COVID-19".

В США вакциной от Pfizer позволяют прививать детей от 12 лет, однако компания сейчас ожидает разрешение для вакцинации пациентов от пяти лет.

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Вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса имеет смысл, однако, учитывая украинские реалии и то, что в Украине до сих пор не вакцинированы группы риска, было бы логичным все силы пускать на то, чтобы прививать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки, считает врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

В июле лекарственный регулятор ЕС одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет.

Летом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.

Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе, так как, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев заражения среди взрослых.