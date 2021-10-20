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Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследование

20 октября 2021, 06:43
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В США вакциной Pfizer позволяют прививать детей от 12 лет, однако компания сейчас ожидает разрешение для вакцинации пациентов от пяти лет.

вакцинация, коронавирус, дети
Ученые говорят, что вакцинация важна для защиты подростков от тяжелой формы COVID-19 / Фото Reuters

Вакцина от коронавируса Pfizer на 93% сокращает вероятность госпитализации детей в возрасте от 12 до 18 лет, об этом свидетельствует новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В ходе исследования эксперты с июня по сентябрь изучили данные 179 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, из 19 детских больниц, сообщает The Guardian.

97% участников исследования не были вакцинированы. Кроме того, около 16% пациентов нуждались в аппаратах жизнеобеспечения, у них также не было прививок.

По словам авторов исследования, полученные данные "подтверждают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелой формы COVID-19".

В США вакциной от Pfizer позволяют прививать детей от 12 лет, однако компания сейчас ожидает разрешение для вакцинации пациентов от пяти лет.

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Вакцинация детей от коронавируса

Вакцинация детей от коронавируса имеет смысл, однако, учитывая украинские реалии и то, что в Украине до сих пор не вакцинированы группы риска, было бы логичным все силы пускать на то, чтобы прививать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки, считает врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

В июле лекарственный регулятор ЕС одобрил использование вакцины против коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков 12-17 лет.

Летом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Европы, которые намерились вскоре вакцинировать детей от коронавирусной инфекции, отсрочить этот процесс.

Министерство здравоохранения не запрещает вакцинацию подростков с 12 лет, но отдает приоритет возрастной группе, так как, по статистике заболеваний, в Украине больше новых случаев заражения среди взрослых.

viber
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