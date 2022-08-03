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В зоне большого риска: 4 знакам зодиака в августе может грозить опасность

3 августа 2022, 19:14

На что стоит обратить внимание, чтобы избежать беды.

Гороскоп август 2022
Гороскоп на август 2022 - кому из знаков грозит опасность / ua.depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга должны быть предельно внимательными и осторожными в последнем месяце лета. Август может таить в себе опасность и неприятности.

О том, кто из знаков зодиака сорвет большой куш и сможет достичь желаемого в конце лета, читайте в материале: Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперников.

Астрологи назвали знаки зодиака, которым не помешает осмотрительность и рассудительность. На что стоит обратить внимание, чтобы избежать проблем?

Овен

В последнем месяце лета Овнам не стоит пренебрегать сигналами организма. О себе могут напомнить хронические заболевания. Не стоит халатно относиться к своему здоровью, это может обернуться болезнью, которая примет затяжной характер. Также вам стоит избегать места большого скопления людей, они могут таить опасность.

Дева

Прежде чем решиться на риск, Девам необходимо тщательно обдумать последствия. Принимая решения, не стоит руководствоваться минутным порывом, берите в союзники не эмоции и чувства, а холодный расчет и логику. Это поможет избежать неприятных ситуаций, о которых придется пожалеть. Не стоит откровенничать даже с самыми близкими людьми и обсуждать свои планы, эта информация может быть использована против вас.

Козерог

Козерогам в августе стоит внимательно присматриваться к поведению окружающих людей и пресекать любые попытки манипуляций. Близкие люди могут играть на ваших чувствах и бить по больному, однако не стоит поддаваться на эти провокации, отстаивайте свою точку зрения, иначе рискуете стать марионеткой в руках других. Это обернется проблемами, и не исключено, исправление чужих ошибок ляжет на ваши плечи. В личных отношениях возможно разочарование в поступках партнера и охлаждение чувств.

Рыбы

Самым опасным временем для Рыб станет конец месяца. Неприятности и проблемы могут прийти, откуда не ждали. Напряженные отношения с родственниками и друзьями могут омрачиться и неурядицами в профессиональной деятельности. Главное сохранять спокойствие и не позволять эмоциям брать над собой верх.

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