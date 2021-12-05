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В жуткой аварии погиб отец с детьми, за жизнь матери борются медики

5 декабря 2021, 22:17
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Предварительно установлено, что водитель Daewoo Lanos выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

На Житомирщине произошла смертельная авария / Нацполиция

Вечером в воскресенье, 5 декабря, на Житомирщине на автодороге Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в Facebook, автомобиль Daewoo Lanos, в котором находилась семья, лоб в лоб столкнулся со встречным грузовиком Daf.

Инцидент произошел сегодня в 17:41 на 141 км трассы М-06. Предварительно установлено, что водитель Daewoo Lanos выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком. В легковом автомобиле также находились мужчина и двое детей.

В результате лобового столкновения с грузовиком мужчина и мальчики 2010 и 2016 годов рождения погибли на месте. Мать, которая была за рулем Daewoo, находится в больнице с тяжелыми травами.

"Что обусловило такие последствия? По меньшей мере: выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра, ремни безопасности не пристегнуты, детские кресла отсутствуют, летняя резина", - пояснил Белошицкий.

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Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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