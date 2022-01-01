В жилом доме на Прикарпатье прогремел мощный взрыв, есть пострадавший

В жилом доме произошел мощный взрыв / фото ГСЧС

В субботу, 1 января, в селе Хриплин (Ивано-Франковская область) произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отметили в ГСЧС, сообщение о взрыве в жилом доме в селе Хриплин поступило дежурному в 15:07. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Строение получило значительные повреждения - у него разрушена крыша, перекрытия и стены. Пожара не произошло.

В результате взрыва пострадал владелец дома, 1962 года рождения. Мужчину на машине скорой помощи доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

Пожар в больнице на Прикарпатье

Как ранее писал Главред, пожар в одной из палат интенсивной терапии Косовской райбольницы на Прикарпатье возник из-за свечи, которую зажгла сотрудница учреждения в память об умершем больном. По словам медиков, это была ныне уже погибшая санитарка.

В этот момент в палате работало пять концентраторов, поэтому воздух был перенасыщен кислородом. Из-за открытого огня от зажженной свечи и вспыхнул пожар. Огнь мгновенно охватил всю палату.

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В реанимации, кроме умершего, было еще шесть больных. Троих из них эвакуировали спасатели. Один COVID-пациент был при смерти. Когда вспыхнул огонь, он умер. Еще два человека сгорели заживо.

В связи с трагедией 30 декабря на Прикарпатье объявили траур.

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