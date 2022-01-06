УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

В ВОЗ рассказали, при каком условии пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

6 января 2022, 09:22

Штамм "Омикрон", по данным аналитиков ВОЗ, был зафиксирован уже в десятках стран. И этот новый вариант коронавируса не более тяжелый, чем штамм "Дельта".

ВОЗ
В ВОЗ рассказали, при каком условии пандемия COVID-19 закончится в 2022 году / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны всего мира объединиться и добиться того, чтобы пандемия коронавируса COVID-19 закончилась на протяжении нынешнего года. Об этом сообщает информационное агенство Синьхуа.

"Все хотят вернуться к нормальной жизни, привычно отпраздновать новогодне-рождественские праздники. Но сейчас лучше отменить мероприятия и отпраздновать позже, чем праздновать и горевать по их окончанию. Нам нужно защитить себя сейчас", ‒ сообщили в ВОЗ.

Штамм "Омикрон", по данным аналитиков организации, был зафиксирован уже в десятках стран. И этот новый вариант коронавируса не более тяжелый, чем штамм "Дельта", но, возможно, гораздо более заразный и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, ВОЗ напомнила, что "чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, страны должны покончить с неравенством в распределении вакцин".

Читайте также"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗ

Реклама

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявлял, что новый штамм коронавируса Омикрон может негативно повлиять на эпидемию коронавируса. Ситуация усложняется более сильным уровнем заразности вариации вируса.

В ВОЗ полагают, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году. Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан надеется, что течение болезни станет относительно легким, вследствие чего ее можно будет легко предотвратить и лечить. Специалисты организации допустили, что завершению глобальной эпидемии может поспособствовать появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.

Другие новости:

viber
коронавирус ВОЗ COVID-19
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговорГороскоп Таро на неделю 3-9 января: Близнецам – подарки, Весам – потери, Козерогам – серьезный разговор Финансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – обман, Скорпионам – риск, Стрельцам – удачная находка Гороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныГороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сны Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраскиЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойЮщенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородой
09:22

В ВОЗ рассказали, при каком условии пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

09:14

Умер "отец" Пиратов Карибского моря

08:56

Тунис, Черногория и прочие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира

08:49

Морозы уже на пороге: синоптик уточнила прогноз погоды на РождествоВидео

08:48

Путин боится, что за Назарбаевым начнется парад падения диктаторовмнение

Реклама
08:30

Орхидеи не замерзнут и не сгниют: как поливать тропическое растение в морозыВидео

08:14

Как узнать точный размер субсидии в Сети: детальная инструкция

07:57

В Белом доме назвали основные темы предстоящего саммита США-Россия

07:52

Гороскоп на сегодня, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой периодВидео

07:04

В Алматы военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо митингующих, началась перестрелкаВидео

06:45

Митинги в стране Казахстан расценил как вторжение из-за рубежаВидео

06:19

Ситуация "fifty-fifty": почему Казахстан утопает в протестахмнение

05:50

Как прекратить заедать стресс: достаточно выполнить всего 5 шагов

05:40

Самая вкусная закуска на Рождество Христово с рыбной начинкой: готовить всего 7 минутВидео

05:10

Невероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофркурт

04:54

Диетолог объяснила, что такое личи и почему его нужно есть всем

04:40

Топ-4 продукта для похмельного завтрака - советы диетолога

04:30

Как восстановить кожу лица после зимних праздников – советы косметологаВидео

04:25

Как почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способа

03:37

Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Видео

Реклама
03:35

"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл встала на голову, раздвинув стройные ноги

02:57

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике - ответ ученых

02:39

В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками: в Минцифре назвали детали

01:32

Что будет, если каждый день есть пиццу - ответ врача

01:26

Звезда Женского Квартала показала свои прелести в кружевном нижнем белье

01:25

Эксперт рассказала, как у диабета есть главный "ночной" симптом

00:57

У известной украинской певицы случился выкидыш

00:51

Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатствоВидео

00:04

Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год

00:00

Совет ОДКБ решил направить миротворцев в КазахстанВидео

05 января, среда
23:54

Чего категорически нельзя делать при переохлаждении - ответ КомаровскогоВидео

23:27

В Алматы начинается "масштабная зачистка", людей предупреждают об опасности

23:18

Какие недорогие продукты лучше всего для похудения - комментарий эндокринолога

22:49

Врач рассказала, чем опасно для тела растительное мясо

22:42

Антитеррористическая операция в Алматы: освобожден аэропорт, погибли военныеВидео

22:39

Невероятные лайфхаки для обновления интерьера: как выбрать дешевую, но красивую мебельВидео

22:15

Названы самые опасные дни января 2022: какие знаки зодиака ждет бедаВидео

22:06

Детей будут обязательно прививать от полиомиелита - подробности МОЗВидео

21:26

В Украине начали выплачивать повышенные пенсии: кому повезлоВидео

21:22

Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога

Реклама
21:19

Газовый бунт: президент Казахстана взмолил о помощи к ОДКБ, куда входит РоссияВидео

20:55

Звездная украинская спортсменка случайно показала свое эротическое фото в Instagram

20:37

Невероятный успех, крепкая любовь и денежное везение: всего один знак зодиака станет самым счастливым в 2022 году

20:22

Принял роды у мамы: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала о появлении на свет 6 ребенкаВидео

20:21

В Белом доме озвучили темы, которые намерены обсудить с Россией

20:00

Одесский суд наказал обвиняемого в избиении чтением детского романаВидео

19:34

Стоит ли в 2022 году надеяться на стабильность курса гривны, доллара и евромнение

19:33

В Кременчуге захватили больницу: во время "стычек" жестоко избили местного журналиста

19:31

Настя Каменских в самолете показала пышную грудь в облегающем топе

19:16

В Казахстане по всей стране ввели режим ЧПВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять