В ВОЗ рассказали, при каком условии пандемия COVID-19 закончится в 2022 году / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны всего мира объединиться и добиться того, чтобы пандемия коронавируса COVID-19 закончилась на протяжении нынешнего года. Об этом сообщает информационное агенство Синьхуа.

"Все хотят вернуться к нормальной жизни, привычно отпраздновать новогодне-рождественские праздники. Но сейчас лучше отменить мероприятия и отпраздновать позже, чем праздновать и горевать по их окончанию. Нам нужно защитить себя сейчас", ‒ сообщили в ВОЗ.

Штамм "Омикрон", по данным аналитиков организации, был зафиксирован уже в десятках стран. И этот новый вариант коронавируса не более тяжелый, чем штамм "Дельта", но, возможно, гораздо более заразный и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, ВОЗ напомнила, что "чтобы покончить с пандемией в нынешнем году, страны должны покончить с неравенством в распределении вакцин".

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Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявлял, что новый штамм коронавируса Омикрон может негативно повлиять на эпидемию коронавируса. Ситуация усложняется более сильным уровнем заразности вариации вируса.

В ВОЗ полагают, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году. Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан надеется, что течение болезни станет относительно легким, вследствие чего ее можно будет легко предотвратить и лечить. Специалисты организации допустили, что завершению глобальной эпидемии может поспособствовать появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.

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