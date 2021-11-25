В ВОЗ рассказали о самых распространенных симптомах постковидного синдрома

В ВОЗ объяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о постковидном синдроме / УНИАН

Наиболее частыми симптомами постковидного синдрома являются изменение обоняния и вкуса, депрессия, кашель и проблемы с памятью. Человек, переболевший COVID-19, может чувствовать усталость и одышку.

Кроме этого, после коронавируса люди иногда жалуются на головокружение и проблемы с легочной системой. Об этом рассказал председатель Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Ярно Хабихт, отмечает "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что даже мелкие симптомы могут вызывать неудобства для человека, ведь они влияют на повседневную жизнь.

"Общие симптомы включают усталость и одышку и другие симптомы, которые обычно влияют на повседневную жизнь – это изменение обоняния/вкуса, депрессия, кашель, проблемы с памятью, головная боль, недомогание после нагрузки, нарушение сна и тахикардия", – сказал представитель ВОЗ в Украине.

Также, по его словам, многие из этих признаков могут появляться повторно. Если такие симптомы не проходят в течение длительного времени, стоит позвонить своему семейному врачу, который поможет определить, является ли это постковидным синдромом.

Ранее медики объяснили, почему постковидний синдром требует отдельного и часто длительного лечения. Больные не могут преодолеть его своими силами. Чаще всего люди, страдающие постковидным синдромом, жалуются на быструю утомляемость, респираторные симптомы и неврологические проблемы.

Также В Министерстве здравоохранения объяснили, как вернуться к привычной жизни после COVID-19. В ведомстве отметили, что у каждого пятого человека с положительным тестом постковидний синдром может длиться в течение пяти недель. Возвращаться к привычной жизни после болезни порой крайне трудно – недуг изрядно обессиливает организм и иммунную систему.