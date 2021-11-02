В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси

В Беларуси пояснили поставки электроэнергии / Reuters

Поставки электроэнергии в нашу страну из Беларуси 2 ноября осуществлялись в рамках договора об аварийной помощи из-за ситуации на ТЭС. Ее ориентировочный объем составил около 3500 МВт/ч, сообщает Укрэнерго.

В компании отметили, что в период с 13:00 до 20:00 в связи с дефицитом мощности в энергетической системе Украины вынуждено была активирована аварийная помощь из энергосистемы Беларуси.

Причинами дефицита мощности стала повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в результате сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалось значительное увеличение выработки электроэнергии гидроэлектростанциями и снижение генерации ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

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В частности, отметили в Укрэнерго, на ДТЭК Кураховская ТЭС задержан выход из планового ремонта блока №8 и корпус 1А ДТЭК Криворожской ТЭС. Аварийный ремонт также проводился на энергоблоке №11 "ДТЭК Бурштынской ТЭС".

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"НЭК Укрэнерго 2 ноября с 10:00 до 20:00 активировало аварийную помощь также из энергосистемы Словакии для компенсации дефицита мощности", - говорится в сообщении.

Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

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