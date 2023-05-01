В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку

В Украине изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

https://news.glavred.info/v-ukrajini-rozshirili-perelik-viyskovozobov-yazanih-yaki-zmozhut-otrimati-vidstrochku-10467151.html Ссылка скопирована

Еще больше военнообязанных смогут получить отсрочку / коллаж фото Генштаб ВСУ и Depo

Согласно действующему законодательству, забронировать могут чиновников, педагогов, ученых, сотрудников предприятий критической инфраструктуры и организаций, которые производят продукцию для Вооруженных Сил Украины. Критерии и порядок, по которым предприятия относят к критически важным, устанавливаются Кабмином.

Количество бронирования военнообязанных, работающих на таких предприятиях, определяют с учетом установленного для фирм и госорганов мобилизационного заказа и необходимости их работы в условиях войны.

В Минагрополитики Украины расширили критерии определения важных для экономики в области сельского хозяйства предприятий, работников которых можно забронировать. Таким образом еще больше военнообязанных смогут получить отсрочку от службы в рядах ВСУ.

видео дня

Что изменилось в бронировании сельскохозяйственных рабочих

Расширенные критерии по площади обрабатывающих угодий. Если раньше можно было бронировать работников хозяйств с площадью не менее 1000 га, то согласно приказу от 26 апреля 2023 года — не менее 500 га.

Изменились критерии и по размеру хозяйств по численности застрахованных работников. Ранее отсрочку от мобилизации предоставляли хозяйствам с количеством застрахованных лиц не менее 50, теперь — не менее 20.

Также дополнено новыми кодами классификации виды экономической деятельности (ОКВЭД), а именно:

производство фармацевтических препаратов и материалов (по ветеринарным препаратам),

деятельность посредников в торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и самолетами,

производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков, переработка табака.

Как получить статус критически важного предприятия

Для получения статуса критически важного предприятия необходимо соответствовать трем и более критериям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. после получения статуса критически важного предприятия, учреждения или организации нужно подать заявку на бронирование военнообязанных работников.

Смотрите видео о том, как военнообязанным в Украине планируют присылать повестки в мессенджеры:

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не закончится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины, в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, будут ли в Украине раздавать электронные повестки. Подоляк подчеркнул, что существует три аспекта, которые влияют на этот процесс.

В Сети распространяется информация о вероятности выдачи повесток через электронный сервис госуслуг "Дия". Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ответил на волнующий вопрос.

Больше интересных новостей: