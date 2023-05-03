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В Украине будут изымать символы "советщины": ВРУ приняла закон "АнтиПушкин"

Юлия Куришко
3 мая 2023, 16:59 обновлено 3 мая, 17:12
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С сегодняшнего дня памятники российской и советской эпохи на территории Украины не будут считаться национальным культурным наследием.
В Украине будут изымать символы 'советщины': ВРУ приняла закон 'АнтиПушкин'
Рада приняла закон "АнтиПушкин" / Фото: УНИАН, скриншот: t.me/otkachenkokyiv

В среду, 3 мая, Верховная Рада Украина приняла закон, который позволяет изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украины советские и имперские культурные символы.

Об этом написал в своем Telegram-канале Министр культуры Александр Ткаченко, назвав принятый закон "Антипушкин".

"Теперь есть законные основания для изъятия памятников культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников Украины, что является символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии", – говорится в заметке министра.

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Александр Ткаченко добавил, что не понимает, зачем в украинских населенных пунктах 400 улиц Пушкина, на части из которых стоят памятники русскому поэту.

"Нам надо упростить процедуры очистки украинского публичного пространства от российских маркеров", - подчеркнул он.

Отныне не будут считаться культурным наследием достопримечательности:

  • которые посвящены людям, занимавшим руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше);
  • руководителям в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик;
  • посвящены событиям, связанным с деятельностью Коммунистической партии, с установлением советской власти на территории Украины;
  • являются символами российской имперской или советской тоталитарной политики.
В Украине будут изымать символы 'советщины': ВРУ приняла закон 'АнтиПушкин'
Депутаты проголосовали за закон "АнтиПушкин" / скриншот: t.me/otkachenkokyiv

За закон, который был разработан Министерством культуры и информационной политики, проголосовали 285 народных депутатов.

Напомним, что ВРУ одобрила решение та разрешила увольнять со службы военнослужащих, призванных по мобилизации, и тех, кто проходит ее по контакту, в случае, если их близкие родственники погибли на войне.

Эрмитаж, МГУ и Музей Пушкина попали под новые санкции Украины. Такое решение принято в соответствии с подписанным президентом Владимиром Зеленским указом.

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