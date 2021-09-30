В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021

Астролог рассказал о погоде в октябре-2021 и заверил, что украинцев она порадует / liveinternet.ru

Погода в первой половине октября порадует украинцев – будет тепло и сухо. Во всяком случае, температурный режим и режим осадков в начале месяца будут более комфортными, нежели в сентябре. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, теплый период продлится вплоть до полнолуния, которое в этом месяце произойдет 20 октября.

"Далее – в последней декаде месяца – немного похолодает. Однако, в целом, в Украину в середине осени вернется лето. На юге страны температура воздуха будет прогреваться до 20 градусов тепла, а в центре, на севере и западе – до 15 градусов. Так что в октябре нас ждет настоящий "бархатный сезон", – заверил Влад Росс.

Также астролог считает, что и зима будет мягкой в этом году.

"Постепенно в октябре ветры изменятся с северных, которые были в августе и сентябре, на северо-западные и западные. Потому вопреки прогнозам погоды на зиму, которые утверждают, что зима 2021-2022 будет суровой, я предсказываю, что она будет умеренной, а местами даже теплой", – отметил Росс.

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Дождь, слякоть и типичная осенняя погода, по словам астролога, не испортят украинцам настроения до 20 октября.

"Такую синоптическую картину можно будет наблюдать только после полнолуния. То же касается и заморозков – они возможны не раньше 20-х чисел", – добавил Влад Росс.

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Впрочем, поспешил успокоить астролог, прощаться с теплыми погожими днями еще рано, поскольку в начале ноября Украину ждет еще одно потепление.

"Так что отопительный сезон в нашей стране вряд ли начнется раньше ноября – в этом не будет необходимости", – резюмировал Росс.

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