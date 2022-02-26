В Украину едет оружие от антироссийской коалиции: Зеленский переговорил с Макроном

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции.

По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет поддержка от антивоенной коалиции - оружие.

Эту новость Владимир Зеленский изложил в своем Twitter-аккаунте.

"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров.

Антивоенная коалиция действует!" - заявил президент Украины.

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/ twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение санкций против Владимира Путина.

Напомним, Совет Европейского союза согласовал дополнительные санкции против России.

Санкции охватывают финансовый, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки.

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