В Украину едет оружие от антироссийской коалиции: Зеленский переговорил с Макроном

Президент Украины отчитался о работе антивоенной коалиции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции.
По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет поддержка от антивоенной коалиции - оружие.
Эту новость Владимир Зеленский изложил в своем Twitter-аккаунте.
"Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров.
Антивоенная коалиция действует!" - заявил президент Украины.
Ранее Франция поддержала отключение России от SWIFT и введение санкций против Владимира Путина.
Напомним, Совет Европейского союза согласовал дополнительные санкции против России.
Санкции охватывают финансовый, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику, дополнительные списки российских физических лиц и новые критерии включения в списки.
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