В Украине значительно подскочили цены на морковь: сколько стоит корнеплод

В Украине повысились цены на морковь / ua.depositphotos.com

Сегодня в Украине цены на морковь в среднем в 2,2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает портал East-fruit.

Цены на морковь в Украине начали повышаться накануне новогодних праздников, при этом темпы торговли в последние 2 недели также постепенно растут.

"Повышение цен на данную продукцию эксперты объясняют тем, что у многих местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, при этом оптовые компании и розничные сети начали активно пополнять запасы данного корнеплода после новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на морковь сейчас находятся в диапазоне от 7 до 11 грн/кг, с конца декабря прошлого года морковь подорожала в среднем на 19%.

"Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что текущее подорожание является временным, и более активного роста цен следует ожидать все же немного ближе к концу сезона", - поделились прогнозом аналитики.

Реклама

Инфляция в Украине в 2021-м была максимальной за 4 года

По данным Госстата, цены в Украине в 2021 году выросли на 10% больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом. Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Читайте также: